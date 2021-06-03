В Хабаровском крае водитель насмерть сбил медведя

Неизвестный водитель насмерть сбил бурого медведя в Хабаровском крае и отрезал ему коготь. ДТП произошло в районе федерального природного заказника "Хехцирский".

Как сообщил РИА Новости начальник отдела комитета охотничьего хозяйства регионального минприроды Юрий Колпак, по всей видимости, зверя сбили в темное время суток. Виновник аварии скрылся.

Возбуждать ли уголовное дело, решит полиция. Если нарушение признают административным, материалы передадут в ведомство, пояснил Колпак.

В этом районе ранее уже были подобные несчастные случаи - здесь звери чаще всего перебегают дорогу.