Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 8934 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2876

2 Санкт-Петербург 841

3 Московская область 770

4 Ростовская область 158

5 Нижегородская область 155

6 Воронежская область 141

7 Иркутская область 117

8 Саратовская область 109

9 Республика Саха (Якутия) 101

10 Республика Крым 101

11 Свердловская область 99

12 Пермский край 98

13 Красноярский край 96

14 Краснодарский край 96

15 Республика Башкортостан 91

16 Республика Бурятия 88

17 Ленинградская область 87

18 Волгоградская область 86

19 Ульяновская область 85

20 Челябинская область 85

21 Брянская область 79

22 Ярославская область 79

23 Тверская область 75

24 Новосибирская область 75

25 Пензенская область 72

26 Самарская область 71

27 Смоленская область 70

28 Архангельская область 69

29 Омская область 69

30 Оренбургская область 66

31 Курская область 64

32 Белгородская область 62

33 Республика Карелия 59

34 Алтайский край 59

35 Ставропольский край 59

36 Ивановская область 57

37 Тамбовская область 56

38 Липецкая область 55

39 Тюменская область 55

40 Кемеровская область 55

41 Кировская область 53

42 Тульская область 53

43 Ханты-Мансийский автономный округ 53

44 Республика Дагестан 53

45 Приморский край 51

46 Калужская область 50

47 Калининградская область 50

48 Владимирская область 50

49 Рязанская область 48

50 Орловская область 47

51 Мурманская область 47

52 Республика Чувашия 47

53 Забайкальский край 45

54 Вологодская область 45

55 Псковская область 43

56 Удмуртская Республика 41

57 Астраханская область 40

58 Хабаровский край 39

59 Республика Коми 35

60 Курганская область 35

61 Новгородская область 34

62 Костромская область 34

63 Сахалинская область 32

64 Республика Татарстан 30

65 Республика Мордовия 29

66 Республика Хакасия 27

67 Томская область 27

68 Севастополь 25

69 Республика Алтай 24

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 23

71 Республика Марий Эл 21

72 Республика Калмыкия 15

73 Кабардино-Балкарская Республика 14

74 Амурская область 13

75 Карачаево-Черкесская Республика 12

76 Камчатский край 10

77 Республика Ингушетия 10

78 Республика Северная Осетия-Алания 9

79 Чеченская Республика 9

80 Республика Адыгея 8

81 Магаданская область 6

82 Республика Тыва 4

83 Чукотский автономный округ 3

84 Еврейская автономная область 2

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 099 182 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,03%

2. Еврейская автономная область 0,04%

3. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05% За последние сутки подтверждено 393 смерти Москва 57

Санкт-Петербург 39

Ростовская область 21

Нижегородская область 18

Воронежская область 16

Самарская область 15

Ленинградская область 13

Свердловская область 13

Краснодарский край 12

Московская область 9

Пермский край 9

Челябинская область 9

Тюменская область 8

Алтайский край 8

Волгоградская область 7

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Пензенская область 6

Ульяновская область 6

Красноярский край 6

Липецкая область 5

Тверская область 5

Республика Крым 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Иркутская область 5

Новосибирская область 5

Томская область 4

Республика Бурятия 4

Ивановская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Ярославская область 3

Республика Карелия 3

Новгородская область 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Брянская область 2

Владимирская область 2

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Вологодская область 2

Астраханская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Приморский край 2

Архангельская область 1

Калининградская область 1

Мурманская область 1

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Севастополь 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Омская область 1

Забайкальский край 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 122 660 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 383 человека Москва 2682

Санкт-Петербург 1239

Московская область 728

Ростовская область 268

Республика Башкортостан 146

Республика Саха (Якутия) 139

Воронежская область 132

Пермский край 129

Иркутская область 118

Саратовская область 112

Тамбовская область 111

Белгородская область 110

Нижегородская область 106

Челябинская область 104

Краснодарский край 103

Свердловская область 101

Ульяновская область 99

Тверская область 97

Оренбургская область 94

Волгоградская область 92

Республика Крым 90

Ленинградская область 89

Ивановская область 86

Новосибирская область 84

Брянская область 81

Архангельская область 81

Красноярский край 80

Астраханская область 73

Смоленская область 72

Костромская область 71

Липецкая область 70

Ярославская область 70

Ставропольский край 64

Курганская область 63

Тюменская область 63

Курская область 62

Омская область 62

Самарская область 59

Кемеровская область 59

Алтайский край 56

Республика Карелия 55

Республика Чувашия 54

Ханты-Мансийский автономный округ 54

Калининградская область 51

Республика Хакасия 51

Тульская область 50

Владимирская область 49

Удмуртская Республика 48

Кировская область 47

Пензенская область 47

Хабаровский край 47

Орловская область 45

Рязанская область 42

Калужская область 41

Вологодская область 40

Мурманская область 38

Республика Бурятия 38

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Республика Дагестан 32

Республика Коми 31

Новгородская область 30

Республика Татарстан 30

Приморский край 27

Забайкальский край 26

Севастополь 24

Псковская область 21

Республика Мордовия 21

Сахалинская область 21

Республика Адыгея 16

Республика Ингушетия 16

Республика Алтай 16

Карачаево-Черкесская Республика 14

Чеченская Республика 12

Республика Калмыкия 11

Кабардино-Балкарская Республика 11

Республика Марий Эл 11

Республика Тыва 9

Томская область 7

Амурская область 7

Камчатский край 5

Магаданская область 5

Ненецкий автономный округ 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 711 982 Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса