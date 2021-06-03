Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 8934 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2876
- 2 Санкт-Петербург 841
- 3 Московская область 770
- 4 Ростовская область 158
- 5 Нижегородская область 155
- 6 Воронежская область 141
- 7 Иркутская область 117
- 8 Саратовская область 109
- 9 Республика Саха (Якутия) 101
- 10 Республика Крым 101
- 11 Свердловская область 99
- 12 Пермский край 98
- 13 Красноярский край 96
- 14 Краснодарский край 96
- 15 Республика Башкортостан 91
- 16 Республика Бурятия 88
- 17 Ленинградская область 87
- 18 Волгоградская область 86
- 19 Ульяновская область 85
- 20 Челябинская область 85
- 21 Брянская область 79
- 22 Ярославская область 79
- 23 Тверская область 75
- 24 Новосибирская область 75
- 25 Пензенская область 72
- 26 Самарская область 71
- 27 Смоленская область 70
- 28 Архангельская область 69
- 29 Омская область 69
- 30 Оренбургская область 66
- 31 Курская область 64
- 32 Белгородская область 62
- 33 Республика Карелия 59
- 34 Алтайский край 59
- 35 Ставропольский край 59
- 36 Ивановская область 57
- 37 Тамбовская область 56
- 38 Липецкая область 55
- 39 Тюменская область 55
- 40 Кемеровская область 55
- 41 Кировская область 53
- 42 Тульская область 53
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 53
- 44 Республика Дагестан 53
- 45 Приморский край 51
- 46 Калужская область 50
- 47 Калининградская область 50
- 48 Владимирская область 50
- 49 Рязанская область 48
- 50 Орловская область 47
- 51 Мурманская область 47
- 52 Республика Чувашия 47
- 53 Забайкальский край 45
- 54 Вологодская область 45
- 55 Псковская область 43
- 56 Удмуртская Республика 41
- 57 Астраханская область 40
- 58 Хабаровский край 39
- 59 Республика Коми 35
- 60 Курганская область 35
- 61 Новгородская область 34
- 62 Костромская область 34
- 63 Сахалинская область 32
- 64 Республика Татарстан 30
- 65 Республика Мордовия 29
- 66 Республика Хакасия 27
- 67 Томская область 27
- 68 Севастополь 25
- 69 Республика Алтай 24
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 23
- 71 Республика Марий Эл 21
- 72 Республика Калмыкия 15
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 14
- 74 Амурская область 13
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 12
- 76 Камчатский край 10
- 77 Республика Ингушетия 10
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 79 Чеченская Республика 9
- 80 Республика Адыгея 8
- 81 Магаданская область 6
- 82 Республика Тыва 4
- 83 Чукотский автономный округ 3
- 84 Еврейская автономная область 2
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 099 182 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Еврейская автономная область 0,04%
- 3. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
- Москва 57
- Санкт-Петербург 39
- Ростовская область 21
- Нижегородская область 18
- Воронежская область 16
- Самарская область 15
- Ленинградская область 13
- Свердловская область 13
- Краснодарский край 12
- Московская область 9
- Пермский край 9
- Челябинская область 9
- Тюменская область 8
- Алтайский край 8
- Волгоградская область 7
- Тульская область 6
- Ставропольский край 6
- Пензенская область 6
- Ульяновская область 6
- Красноярский край 6
- Липецкая область 5
- Тверская область 5
- Республика Крым 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Иркутская область 5
- Новосибирская область 5
- Томская область 4
- Республика Бурятия 4
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Карелия 3
- Новгородская область 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Владимирская область 2
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Вологодская область 2
- Астраханская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Приморский край 2
- Архангельская область 1
- Калининградская область 1
- Мурманская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 122 660 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 383 человека
- Москва 2682
- Санкт-Петербург 1239
- Московская область 728
- Ростовская область 268
- Республика Башкортостан 146
- Республика Саха (Якутия) 139
- Воронежская область 132
- Пермский край 129
- Иркутская область 118
- Саратовская область 112
- Тамбовская область 111
- Белгородская область 110
- Нижегородская область 106
- Челябинская область 104
- Краснодарский край 103
- Свердловская область 101
- Ульяновская область 99
- Тверская область 97
- Оренбургская область 94
- Волгоградская область 92
- Республика Крым 90
- Ленинградская область 89
- Ивановская область 86
- Новосибирская область 84
- Брянская область 81
- Архангельская область 81
- Красноярский край 80
- Астраханская область 73
- Смоленская область 72
- Костромская область 71
- Липецкая область 70
- Ярославская область 70
- Ставропольский край 64
- Курганская область 63
- Тюменская область 63
- Курская область 62
- Омская область 62
- Самарская область 59
- Кемеровская область 59
- Алтайский край 56
- Республика Карелия 55
- Республика Чувашия 54
- Ханты-Мансийский автономный округ 54
- Калининградская область 51
- Республика Хакасия 51
- Тульская область 50
- Владимирская область 49
- Удмуртская Республика 48
- Кировская область 47
- Пензенская область 47
- Хабаровский край 47
- Орловская область 45
- Рязанская область 42
- Калужская область 41
- Вологодская область 40
- Мурманская область 38
- Республика Бурятия 38
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Республика Дагестан 32
- Республика Коми 31
- Новгородская область 30
- Республика Татарстан 30
- Приморский край 27
- Забайкальский край 26
- Севастополь 24
- Псковская область 21
- Республика Мордовия 21
- Сахалинская область 21
- Республика Адыгея 16
- Республика Ингушетия 16
- Республика Алтай 16
- Карачаево-Черкесская Республика 14
- Чеченская Республика 12
- Республика Калмыкия 11
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Республика Марий Эл 11
- Республика Тыва 9
- Томская область 7
- Амурская область 7
- Камчатский край 5
- Магаданская область 5
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 711 982