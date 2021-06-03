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03.06.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8934 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за сутки в России подтверждено 8934 случая COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 15,0% без клинических проявлений. 
Распределение по субъектам такое
  • 1    Москва 2876
  • 2    Санкт-Петербург 841
  • 3    Московская область   770
  • 4    Ростовская область   158
  • 5    Нижегородская область  155
  • 6    Воронежская область   141
  • 7    Иркутская область    117
  • 8    Саратовская область   109
  • 9    Республика Саха (Якутия)    101
  • 10   Республика Крым 101
  • 11   Свердловская область  99
  • 12   Пермский край  98
  • 13   Красноярский край    96
  • 14   Краснодарский край   96
  • 15   Республика Башкортостан 91
  • 16   Республика Бурятия   88
  • 17   Ленинградская область  87
  • 18   Волгоградская область  86
  • 19   Ульяновская область   85
  • 20   Челябинская область   85
  • 21   Брянская область    79
  • 22   Ярославская область   79
  • 23   Тверская область    75
  • 24   Новосибирская область  75
  • 25   Пензенская область   72
  • 26   Самарская область    71
  • 27   Смоленская область   70
  • 28   Архангельская область  69
  • 29   Омская область 69
  • 30   Оренбургская область  66
  • 31   Курская область 64
  • 32   Белгородская область  62
  • 33   Республика Карелия   59
  • 34   Алтайский край 59
  • 35   Ставропольский край   59
  • 36   Ивановская область   57
  • 37   Тамбовская область   56
  • 38   Липецкая область    55
  • 39   Тюменская область    55
  • 40   Кемеровская область   55
  • 41   Кировская область    53
  • 42   Тульская область    53
  • 43   Ханты-Мансийский автономный округ    53
  • 44   Республика Дагестан   53
  • 45   Приморский край 51
  • 46   Калужская область    50
  • 47   Калининградская область 50
  • 48   Владимирская область  50
  • 49   Рязанская область    48
  • 50   Орловская область    47
  • 51   Мурманская область   47
  • 52   Республика Чувашия   47
  • 53   Забайкальский край   45
  • 54   Вологодская область   45
  • 55   Псковская область    43
  • 56   Удмуртская Республика  41
  • 57   Астраханская область  40
  • 58   Хабаровский край    39
  • 59   Республика Коми 35
  • 60   Курганская область   35
  • 61   Новгородская область  34
  • 62   Костромская область   34
  • 63   Сахалинская область   32
  • 64   Республика Татарстан  30
  • 65   Республика Мордовия   29
  • 66   Республика Хакасия   27
  • 67   Томская область 27
  • 68   Севастополь   25
  • 69   Республика Алтай    24
  • 70   Ямало-Ненецкий автономный округ 23
  • 71   Республика Марий Эл   21
  • 72   Республика Калмыкия   15
  • 73   Кабардино-Балкарская Республика 14
  • 74   Амурская область    13
  • 75   Карачаево-Черкесская Республика 12
  • 76   Камчатский край 10
  • 77   Республика Ингушетия  10
  • 78   Республика Северная Осетия-Алания    9
  • 79   Чеченская Республика  9
  • 80   Республика Адыгея    8
  • 81   Магаданская область   6
  • 82   Республика Тыва 4
  • 83   Чукотский автономный округ   3
  • 84   Еврейская автономная область  2
  • 85   Ненецкий автономный округ    1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 099 182 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Еврейская автономная область 0,04%
  • 3. Республика Адыгея, Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 39
  • Ростовская область   21
  • Нижегородская область  18
  • Воронежская область   16
  • Самарская область    15
  • Ленинградская область  13
  • Свердловская область  13
  • Краснодарский край   12
  • Московская область   9
  • Пермский край  9
  • Челябинская область   9
  • Тюменская область    8
  • Алтайский край 8
  • Волгоградская область  7
  • Тульская область    6
  • Ставропольский край   6
  • Пензенская область   6
  • Ульяновская область   6
  • Красноярский край    6
  • Липецкая область    5
  • Тверская область    5
  • Республика Крым 5
  • Оренбургская область  5
  • Саратовская область   5
  • Иркутская область    5
  • Новосибирская область  5
  • Томская область 4
  • Республика Бурятия   4
  • Ивановская область   3
  • Курская область 3
  • Орловская область    3
  • Рязанская область    3
  • Ярославская область   3
  • Республика Карелия   3
  • Новгородская область  3
  • Удмуртская Республика  3
  • Республика Чувашия   3
  • Республика Саха (Якутия)    3
  • Белгородская область  2
  • Брянская область    2
  • Владимирская область  2
  • Костромская область   2
  • Тамбовская область   2
  • Вологодская область   2
  • Астраханская область  2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания   2
  • Приморский край 2
  • Архангельская область  1
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область   1
  • Псковская область    1
  • Республика Калмыкия   1
  • Севастополь   1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия   1
  • Кировская область    1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область   1
  • Омская область 1
  • Забайкальский край   1
  • Хабаровский край    1
  • Еврейская автономная область  1

За весь период по России умерло 122 660 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 383 человека
  •  Москва 2682
  • Санкт-Петербург 1239
  • Московская область   728
  • Ростовская область   268
  • Республика Башкортостан 146
  • Республика Саха (Якутия)    139
  • Воронежская область   132
  • Пермский край  129
  • Иркутская область    118
  • Саратовская область   112
  • Тамбовская область   111
  • Белгородская область  110
  • Нижегородская область  106
  • Челябинская область   104
  • Краснодарский край   103
  • Свердловская область  101
  • Ульяновская область   99
  • Тверская область    97
  • Оренбургская область  94
  • Волгоградская область  92
  • Республика Крым 90
  • Ленинградская область  89
  • Ивановская область   86
  • Новосибирская область  84
  • Брянская область    81
  • Архангельская область  81
  • Красноярский край    80
  • Астраханская область  73
  • Смоленская область   72
  • Костромская область   71
  • Липецкая область    70
  • Ярославская область   70
  • Ставропольский край   64
  • Курганская область   63
  • Тюменская область    63
  • Курская область 62
  • Омская область 62
  • Самарская область    59
  • Кемеровская область   59
  • Алтайский край 56
  • Республика Карелия   55
  • Республика Чувашия   54
  • Ханты-Мансийский автономный округ    54
  • Калининградская область 51
  • Республика Хакасия   51
  • Тульская область    50
  • Владимирская область  49
  • Удмуртская Республика  48
  • Кировская область    47
  • Пензенская область   47
  • Хабаровский край    47
  • Орловская область    45
  • Рязанская область    42
  • Калужская область    41
  • Вологодская область   40
  • Мурманская область   38
  • Республика Бурятия   38
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Республика Дагестан   32
  • Республика Коми 31
  • Новгородская область  30
  • Республика Татарстан  30
  • Приморский край 27
  • Забайкальский край   26
  • Севастополь   24
  • Псковская область    21
  • Республика Мордовия   21
  • Сахалинская область   21
  • Республика Адыгея    16
  • Республика Ингушетия  16
  • Республика Алтай    16
  • Карачаево-Черкесская Республика 14
  • Чеченская Республика  12
  • Республика Калмыкия   11
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Республика Марий Эл   11
  • Республика Тыва 9
  • Томская область 7
  • Амурская область    7
  • Камчатский край 5
  • Магаданская область   5
  • Ненецкий автономный округ    1
  • Республика Северная Осетия - Алания   1
  • Еврейская автономная область  1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 711 982

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