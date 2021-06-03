Мишустин назвал приоритетом госполитики сохранение многообразия культур

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников и гостей Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит 3-4 июня в Ижевске. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

Россия - многонациональное и многоконфессиональное государство, "где в единстве, мире и согласии проживают представители самых разных народов", подчеркнул премьер. "Сохранение многообразия культур, языков, обычаев и традиций, исторических и этнических особенностей, создание условий для их развития является одним из приоритетов государственной национальной политики", - отметил Мишустин.

Ижевск объединил представителей экспертного сообщества и органов власти, общественных организаций, а также ученых и педагогов. Эта площадка предоставит "прекрасную возможность для обстоятельного разговора, обсуждения важных тем, которые посвящены этнической и гражданской идентичности финно-угорских народов России, сохранению их культурного наследия и языков", - подчеркнул премьер, пожелав участникам эффективной работы и успехов.

Всероссийский форум финно-угорских народов проходит впервые. После снятия коронавирусных ограничений мероприятие планируется проводить каждые два года и - с международным участием.