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03.06.2021 11:31
Рубрика: Происшествия

В Башкирии завели дело о мошенничестве со вкладами "Золотого запаса"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Башкирии нашумевшая история вкладчиков ООО "Золотой запас", которые два года не могут вернуть свои деньги, легла в основу уголовного дела по факту мошенничества. О возбуждении дела сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Фото: Виктор Погонцев
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По данным ведомства, полицейские исследовали деятельность общества с ограниченной ответственностью и выявили наиболее крупные организации, которые привлекали займы под различные инвестиционные проекты. Также следователи установили свыше 30 расчетных счетов этих организаций и, изучив все документы, выяснили общую задолженность перед гражданами и уточнили данные о клиентах, которым вклады выплатили. В общей сложности проверке подверглись свыше 100 организаций, были опрошены более 100 человек, в том числе руководители организаций-заемщиков, руководители фирм-контрагентов и работники банков. Общий объем материалов доследственной проверки превысил 80 томов.

Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества принято для дальнейшего проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые в соответствии с законодательством, можно проводить только в рамках уголовного дела.

Финансовая организация "Золотой запас" была задумана как платформа для кредитования малого бизнеса за счет вкладчиков, последним обещали до 17 процентов годовых. Проблемы у организации начались в марте 2019 года после отзыва лицензии у "Роскомснаббанка", в офисе которого принимали вкладчиков "Золотого запаса" и на счетах которого были "заморожены" средства ряда организаций-заемщиков. По данным на март 2021 года, в реестре кредиторов числились 2,7 тысячи человек с суммарным объемом требований в 1,4 миллиарда рублей.

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