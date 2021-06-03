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03.06.2021 12:46
Рубрика: Происшествия

В Прикамье мошенник похитил 450 тысяч рублей у пенсионерки

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В городе Соликамск Пермского края местного жителя подозревают в хищении 450 тысяч рублей у пенсионерки.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в дом к пожилой женщине пришел незнакомый мужчина и представился сотрудником компании по установке фильтров для воды. Гость предложил свои услуги и попросил пенсионное удостоверение якобы для того, чтобы сделать скидку. Потерпевшая открыла шкаф, чтобы достать документы. В нем злоумышленник заметил денежные сбережения. Мужчина попросил стакан воды, а пока женщина ходила на кухню, похитил 450 тысяч рублей и скрылся.

Злоумышленника с двумя подельниками удалось задержать на территории Орджоникидзевского района Перми. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье № 158 УК РФ "Кража".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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