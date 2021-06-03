Новосибирская область подписала соглашение с Россотрудничеством

Правительство Новосибирской области и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) подписали соглашение. Свои подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников и руководитель агентства Евгений Примаков.

Стороны отметили, что в основе соглашения - план совместных мероприятий на 2021-2022 годы.

- Для Новосибирской области это соглашение важно, мы не просто подписали документ, но сразу же проговорили план его реализации. Новосибирскую область само наличие транспортного хаба, географическое положение, статус "ворот Сибири" обязывает быть активным участником международного сотрудничества по разным направлениям - культура, образование, наука, экономика, - прокомментировал Андрей Травников.

В частности, документом предусмотрено, что одна из площадок международного форума технологического развития "Технопром" будет открыта в Германии - на базе Российского дома науки и культуры ((РДНК) в Берлине. В этом году форум будет работать в гибридном формате, в том числе дистанционном. Предполагается, что по ВКС в "Технопроме" примут участие зарубежные эксперты из РДНК.

Также руководитель Россотрудничества и губернатор обсудили участие Новосибирской области в реализации федеральных целевых программах, оператором которых является агентство. В их числе - "Развитие образования". Задача программы - популяризация, продвижение и поддержка русского языка в иностранных государствах, расширение сотрудничества между образовательными и научными учреждениями стран-партнеров.

- Мы договорились об активизации гастрольной деятельности зарубежных театров, которые делают постановки на русском языке, в Новосибирскую область. Обсудили и образовательные проекты. Новосибирск - студенческий город, у нас обучается почти десять тысяч иностранных студентов, мы хотели бы принимать и преподавателей, которые работают со студентами за рубежом, преподают русский язык, - сказал Андрей Травников.

Особо глава региона отметил, что Новосибирская область в целом заинтересована в расширении международного сотрудничества.

В свою очередь, Евгений Примаков подчеркнул, что соглашение имеет прагматический и практический характер. Оно с "дорожной картой".

- У Новосибирской области - и она на это может полностью положиться - теперь есть посольства в 80 странах мира в виде наших Русских домов. Думаю, что те проекты, которые мы сегодня обсуждали, мы обязательно запустим, - сказал глава Россотрудничества.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым работает на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней на ПМЭФ-2021 делегация подпишет около десяти соглашений о сотрудничестве, проведет более полутора десятков деловых встреч.

Справка

Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97-ю представительствами, в том числе 73 российскими центрами науки и культуры в 62 странах, 24 представителя агентства работают в составе посольств в 21 стране.