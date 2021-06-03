Новосибирская область подписала соглашение с Россотрудничеством

Новости

Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры 12:02
В июне Минфин увеличит покупки валюты 12:00
На пляжах Анапы запретили купаться из-за непогоды 11:59
Власти Москвы сообщили о дефиците мигрантов 11:51
Супруги выманивали деньги дистанционным способом 11:47
Задержанный в Минске Протасевич заявил, что его "подставили" соратники 11:46
Во Владимире электромонтера будут судить за пожар в драмтеатре 11:45
Президент Сирии привился "Спутником V" 11:41
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками 11:35
Мишустин назвал приоритетом госполитики сохранение многообразия культур 11:35
Сенатор: Проще запретить деятельность коллекторов, чем лишать их пенсий 11:34
Петербург признали беговой столицей России 11:33
Кириенко: Российский закон об иноагентах либеральнее американского 11:32
Оперштаб: Еще 2 682 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:31
Мантуров: Россия может производить 30 миллионов доз "Спутника V" в месяц 11:30
Главный секрет французской АПЛ случайно попал на фото 11:25
Новак: Цены на нефть соответствуют текущему уровню потребления 11:22
Осенью зрительные залы вновь могут заполниться на 100 процентов 11:13
Цифровой проездной IATA Pass может заработать в России до конца года 11:12
На "Нашествие" пустят только с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 11:12
Microsoft представит новую версию Windows: что интересного ждет пользователей 11:06
Иванов: Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен 11:00
Чубайс рассказал, как России сохранить статус энергетической сверхдержавы 10:44
Кириенко: Система социальных лифтов в России работает 10:36
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 11:20
Рубрика: Власть

Новосибирская область подписала соглашение с Россотрудничеством

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) подписали соглашение. Свои подписи под документом поставили глава региона Андрей Травников и руководитель агентства Евгений Примаков.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Стороны отметили, что в основе соглашения - план совместных мероприятий на 2021-2022 годы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Андрей Травников в Сколково представил пилотный проект нового кампуса НГУ

- Для Новосибирской области это соглашение важно, мы не просто подписали документ, но сразу же проговорили план его реализации. Новосибирскую область само наличие транспортного хаба, географическое положение, статус "ворот Сибири" обязывает быть активным участником международного сотрудничества по разным направлениям - культура, образование, наука, экономика, - прокомментировал Андрей Травников.

В частности, документом предусмотрено, что одна из площадок международного форума технологического развития "Технопром" будет открыта в Германии - на базе Российского дома науки и культуры ((РДНК) в Берлине. В этом году форум будет работать в гибридном формате, в том числе дистанционном. Предполагается, что по ВКС в "Технопроме" примут участие зарубежные эксперты из РДНК.

Также руководитель Россотрудничества и губернатор обсудили участие Новосибирской области в реализации федеральных целевых программах, оператором которых является агентство. В их числе - "Развитие образования". Задача программы - популяризация, продвижение и поддержка русского языка в иностранных государствах, расширение сотрудничества между образовательными и научными учреждениями стран-партнеров.

- Мы договорились об активизации гастрольной деятельности зарубежных театров, которые делают постановки на русском языке, в Новосибирскую область. Обсудили и образовательные проекты. Новосибирск - студенческий город, у нас обучается почти десять тысяч иностранных студентов, мы хотели бы принимать и преподавателей, которые работают со студентами за рубежом, преподают русский язык, - сказал Андрей Травников.

Особо глава региона отметил, что Новосибирская область в целом заинтересована в расширении международного сотрудничества.

В свою очередь, Евгений Примаков подчеркнул, что соглашение имеет прагматический и практический характер. Оно с "дорожной картой".

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Более 130 государственных и муниципальных услуг до конца года станут полностью цифровыми

- У Новосибирской области - и она на это может полностью положиться - теперь есть посольства в 80 странах мира в виде наших Русских домов. Думаю, что те проекты, которые мы сегодня обсуждали, мы обязательно запустим, - сказал глава Россотрудничества.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым работает на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней на ПМЭФ-2021 делегация подпишет около десяти соглашений о сотрудничестве, проведет более полутора десятков деловых встреч.

Справка

Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97-ю представительствами, в том числе 73 российскими центрами науки и культуры в 62 странах, 24 представителя агентства работают в составе посольств в 21 стране.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях