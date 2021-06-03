Полиция застрелила агрессивного медведя на кладбище в Приангарье

В отдел полиции Усть-Кутского района Иркутской области поступило сообщение о медведе, забравшемся из леса в окрестности старого кладбища. Хищник предпринимал попытки нападения на людей, рассказали сегодня в региональном управлении МВД.

В район кладбища прибыли сотрудники правоохранительных органов и охотоведы. Прогнать дикое животное, которое проявляло агрессию, не удалось.

Поскольку люди могли в любой момент пострадать от опасного зверя, стражи порядка применили табельное оружие. Медведь был убит, проинформировали в главке МВД.