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03.06.2021 18:06
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье поймали члена банды, причастной к убийствам

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае поймали члена банды, которая стоит за несколькими убийствами и разбойными нападениями. Об этом в четверг сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

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По данным правоохранителей, преступная группа появилась в 2017 году. Ее создал 42-летний мужчина, который привлек в сообщники пятерых знакомых. Вместе они занимались вооруженными нападениями на граждан и организации на территории Кавказских Минеральных Вод.

Так в 2019 году обвиняемый с другими сообщниками в тряпичных масках и с автоматами проникли на склад магазина в Ессентуках и расстреляли 34-летнего мужчину. Они также ранили еще двоих людей. Один из них позже скончался в больницы. Во время нападения они похитили 14 миллионов рублей.

"В 2020 году в целях так называемой зачистки собственных рядов обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа", - говорится в сообщении СКР.

Подозреваемого заключили под стражу. Ранее уже поймали пособника и двоих членов банды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело статьям 105 УК РФ ("Убийство"), 162 УК РФ ("Разбой"), 209 УК РФ ("Бандитизм") и 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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