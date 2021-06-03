На Ставрополье поймали члена банды, причастной к убийствам

В Ставропольском крае поймали члена банды, которая стоит за несколькими убийствами и разбойными нападениями. Об этом в четверг сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным правоохранителей, преступная группа появилась в 2017 году. Ее создал 42-летний мужчина, который привлек в сообщники пятерых знакомых. Вместе они занимались вооруженными нападениями на граждан и организации на территории Кавказских Минеральных Вод.

Так в 2019 году обвиняемый с другими сообщниками в тряпичных масках и с автоматами проникли на склад магазина в Ессентуках и расстреляли 34-летнего мужчину. Они также ранили еще двоих людей. Один из них позже скончался в больницы. Во время нападения они похитили 14 миллионов рублей.

"В 2020 году в целях так называемой зачистки собственных рядов обвиняемые убили одного из своих подельников в станице Лысогорской Георгиевского городского округа", - говорится в сообщении СКР.

Подозреваемого заключили под стражу. Ранее уже поймали пособника и двоих членов банды. По факту случившегося возбуждено уголовное дело статьям 105 УК РФ ("Убийство"), 162 УК РФ ("Разбой"), 209 УК РФ ("Бандитизм") и 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").