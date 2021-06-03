Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов

Новости

Песков: Турция не высылала российских техников по С-400 15:14
Новая книга об Александре Невском вышла к 800-летию князя 15:06
Белоусов объяснил решение вывести доллар из структуры ФНБ 15:00
Орешкин рассказал, как решить проблему с ростом цен в России 14:57
Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуируют в Москве 14:55
В ФНС рассказали, куда должны двигаться государственные сервисы 14:51
В Подмосковье откроют производство лекарств от онкологии 14:49
Испания передала в Россию наркоторговца 14:48
Крым подписал соглашения о строительстве трех курортных комплексов 14:48
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 14:44
В Петербурге суд закрыл дело о взрыве на ледоколе "Иван Папанин" 14:43
В Минпромторге назвали товары, которые войдут в программу маркировки 14:42
Песков: Россия не против наладить производство своей вакцины за рубежом 14:39
Военные ЦВО построили защитную дамбу под Кызылом 14:38
Названы самые дорогие туристические направления 14:35
Новак: В июле ОПЕК+ решит вопрос об уровне добыче нефти в августе 14:33
Путин будет следить за матчами сборной России на Евро-2020 14:27
Песков: Колебания цен происходят в силу конъюнктурных факторов 14:26
Экс-замглавы Росимущества Елена Паткина получила 7,5 лет колонии 14:23
Песков назвал "подонками" похитителей денег у 96-летнего ветерана 14:16
Песков назвал модератора пленарного заседания ПМЭФ 14:12
Замглавы "Роскосмоса" по капитальному строительству освобожден от должности 14:12
Власти Москвы назвали число привитых от коронавируса 14:11
Опасные заболевания смогут предупреждать до рождения 14:01
Еврокомиссия хочет остановить усиление пограничного контроля 13:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 14:19
Рубрика: Кинократия

Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов

Текст: Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Абдурашид Махсудов, известный ролями фактурных горцев, умер в возрасте 86 лет 2 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Дагестан.

"Ушел из жизни прекрасный человек, ветеран театра, педагог, актер Абдурашид Гасанович Махсудов. Министерство культуры РД, глава ведомства Зарема Бутаева, вся культурная общественность Дагестана скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Абдурашида Махсудова", - сказано в некрологе, опубликованном в Facebook-аккаунте ведомства.

Абдурашид Махсудов родился 22 июля 1934 года в селении Цилинг Курахского района Дагестанской АССР. Окончил ГИТИС. Когда в Москве экранизировали балет Большого театра "Ромео и Джульетта", Махсудов принимал участие в сценах боёв. При этом одним из учебных отрывков Махсудова был образ Меркуцио, который оценила комиссия во главе с Рубеном Симоновым, главным режиссером Вахтанговского театра. С 1955 года Махсудов - актер Лезгинского музыкально-драматического театра.

На экранах - с 1959 года: "Тучи покидают небо", "Горянка" по Гамзатову, "Сказание о храбром Хочбаре", "Трамида", "Шамиль", "Гибель Отрара".

В регионах Кинократия Новости Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Попова: Надо выработать алгоритм поведения с учетом уроков пандемии
Новак исключил принцип "бери или плати" при социальной газификации
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками
Власти Турции с 1 июня упростили правила въезда для россиян