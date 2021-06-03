Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов

Советский, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Абдурашид Махсудов, известный ролями фактурных горцев, умер в возрасте 86 лет 2 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры Республики Дагестан.

"Ушел из жизни прекрасный человек, ветеран театра, педагог, актер Абдурашид Гасанович Махсудов. Министерство культуры РД, глава ведомства Зарема Бутаева, вся культурная общественность Дагестана скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Абдурашида Махсудова", - сказано в некрологе, опубликованном в Facebook-аккаунте ведомства.

Абдурашид Махсудов родился 22 июля 1934 года в селении Цилинг Курахского района Дагестанской АССР. Окончил ГИТИС. Когда в Москве экранизировали балет Большого театра "Ромео и Джульетта", Махсудов принимал участие в сценах боёв. При этом одним из учебных отрывков Махсудова был образ Меркуцио, который оценила комиссия во главе с Рубеном Симоновым, главным режиссером Вахтанговского театра. С 1955 года Махсудов - актер Лезгинского музыкально-драматического театра.

На экранах - с 1959 года: "Тучи покидают небо", "Горянка" по Гамзатову, "Сказание о храбром Хочбаре", "Трамида", "Шамиль", "Гибель Отрара".