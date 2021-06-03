В Ленобласти пропало 72-тонное военное укрепление

В поселке Мяглово под Санкт-Петербургом пропал "Панцирь-2ПУ" - военное фортификационное сооружение весом 72 тонны.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, исчезновение "Панциря" обнаружили не сразу, потому что он находился вне воинской части, на территории сторонней организации. Но в ходе инвентаризации в феврале 2020 года стало очевидно, что огромное сооружение из черного металла исчезло. Известно, что в октябре 2019 года "Панцирь" был списан, его стоимость оценена в 447 120 рублей. Но при этом демонтаж и разборка объекта официально не проводились.

Командир воинской части 31810 обратился в суд с иском к Юлии Самохваловой, которая в то время служила начальником склада военно-технического имущества взвода обеспечения (с марта 2020 года она сменила место службы). По мнению истца, "Панцирь" пропал из-за недобросовестного исполнения должностных обязанностей начальником склада. Сама же Юлия Самохвалова свою вину отрицала, отмечая, что сооружение на подведомственный ей склад не сдавалось. А поскольку территория, где располагался "Панцирь", находилась в аренде коммерческой организации, то и возможности обеспечить охрану имущества у ответчика не было.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отказал истцу. Однако история не закончена. Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере" (статья 158, часть 4, пункт б Уголовного кодекса РФ). "Панцирь-2ПУ" продолжают искать.