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03.06.2021 15:46
Рубрика: Культура

Кубань может стать площадкой для съемок индийских фильмов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Власти Краснодарского края проводят переговоры с индийскими кинокомпаниями о съемке их фильмов в регионе. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: iStock Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

По его словам, Краснодарский край вполне может стать русским Голливудом. Сейчас на Кубани идут съемки 16 кинопроектов, а в 2020 году снимали 20, в том числе фильм "Семейный бюджет", прокатчик которого международная компания Universal.

Фото: ТАСС
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- Для всесторонней поддержки производителей кино в прошлом году была создана кинокомиссия Кубани, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель. - Она прозрачно и бесплатно оказывает поддержку проектам на всех стадиях производства. Запущен портал kinokray.ru, где можно ознакомиться с 200 уникальными кинолокациями региона, оценить опыт уже реализованных проектов и узнать всю информацию о региональных мерах поддержки индустрии.

Напомним, во времена Советского Союза в Краснодарском крае всегда снимали фильмы, ведь живописная природа и географическое расположение региона - это уже готовые декорациями для фильма практически любого жанра.

Как уточнил глава региона, чтобы получить экономический эффект, нужно вложиться самим, что как раз сейчас обсуждается с бизнесменами. Кроме того, запущен рибейт - с этого года возвращается 20 процентов затрат при организации съемок на Кубани.

Отметим, что производители фильмов в качестве локаций чаще всего выбирают Краснодар, Сочи, Геленджик, Туапсинский район.

По словам кинопроизводителей, сегодня два самых массовых запроса: поиск технического персонала и подбор творческого состава - актеров второго плана и массовых сцен. Для этого в регионе планируют сделать ежегодным "Черноморский питчинг молодых дебютантов", который в прошлом году прошел в Геленджике.

Кроме того, в этом году специалисты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения проведут для кубанской молодежи бесплатное повышение квалификации и подготовку специалистов второго звена.

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