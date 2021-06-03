Морской лайнер "Князь Владимир" выйдет в первый рейс 13 июня

Туроператор девятипалубного пассажирского теплохода "Князь Владимир", совершающего рейсы по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, открыл продажи круизов. Об этом сообщили в компании "Черноморские круизы".

В этом курортном сезоне лайнер планирует совершить 14 рейсов. Первый с 13 по 19 июня, а заключительный - с 12 по 18 сентября. Стоимость билета составляет от 33-104,1 тысячи рублей в зависимости от расположения палубы и класса каюты. Кроме того, в начале навигации отдыхающие, отплатившие путевку картой "Мир", смогут получить кешбэк.

Также туристы смогут выбрать продолжительность тура и порт посадки. Таким образом, вместо семидневного путешествия гости лайнера смогут отправиться в однодневное.

Новинкой сезона станет кинотеатр. На борту теплохода отдыхающие смогут увидеть мюзикл и шоу-программы, а также поучаствовать в квестах.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии пришлось прервать навигацию лайнера "Князь Владимир", на котором планировалось совершить рекордное количество рейсов.

Как ранее писала "РГ", 21 мая между Сочи и Новороссийском возобновилось пассажирское морское сообщение.