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03.06.2021 17:06
Рубрика: Экономика

Морской лайнер "Князь Владимир" выйдет в первый рейс 13 июня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Компания "Черноморские круизы" Фото: Компания "Черноморские круизы"
Фото: Компания "Черноморские круизы"

Туроператор девятипалубного пассажирского теплохода "Князь Владимир", совершающего рейсы по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи, открыл продажи круизов. Об этом сообщили в компании "Черноморские круизы".

Фото: Предоставлено компанией "ВодоходЪ"
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В этом курортном сезоне лайнер планирует совершить 14 рейсов. Первый с 13 по 19 июня, а заключительный - с 12 по 18 сентября. Стоимость билета составляет от 33-104,1 тысячи рублей в зависимости от расположения палубы и класса каюты. Кроме того, в начале навигации отдыхающие, отплатившие путевку картой "Мир", смогут получить кешбэк.

Также туристы смогут выбрать продолжительность тура и порт посадки. Таким образом, вместо семидневного путешествия гости лайнера смогут отправиться в однодневное.

Новинкой сезона станет кинотеатр. На борту теплохода отдыхающие смогут увидеть мюзикл и шоу-программы, а также поучаствовать в квестах.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии пришлось прервать навигацию лайнера "Князь Владимир", на котором планировалось совершить рекордное количество рейсов.

Как ранее писала "РГ", 21 мая между Сочи и Новороссийском возобновилось пассажирское морское сообщение.

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