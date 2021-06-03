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03.06.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

В Челябинске за день задержали восемь нарушителей на электросамокатах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске за день задержали восемь нарушителей правил дорожного движения, передвигавшихся по городу на самокатах. Пять из них не спешились перед переходом. Еще трое управляли самокатами с мощностью двигателя более 0,25 кВт без шлема, сообщили в четверг в городской ГИБДД.

Фото: iStock
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- Нужно помнить, что лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и велосипеды, приравниваются к пешеходам, и должны соблюдать все требования ПДД для пешеходов - двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, спешиваться на пешеходном переходе и так далее, - говорит представитель ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Если электросамокат оборудован двигателем мощностью более 0,25 кВт и может развить скорость свыше 50 километров в час, то он относится к мототранспортным средствам категории L, для управления которыми требуется наличие шлема и водительского удостоверения категории "М" или "А". Движение таких транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны ехать по правому краю проезжей части, либо по полосе для велосипедистов.

В госавтоинспекции советуют быть осторожнее при выборе средства передвижения, ведь летняя прогулка на мощном электросамокате может обернуться крупными неприятностями. Так, за езду без водительского удостоверения предусмотрен штраф на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Поездка в состоянии опьянения грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафом на сумму 30 тысяч рублей. За оба нарушения сразу можно получить от 10 до 15 суток административного ареста, отметили в ГИБДД.

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