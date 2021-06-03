На Южном Урале спасатели сняли группу детей с 50-метровой скалы

В городе Аше четверо детей забрались на скалу и не смогли спуститься назад. Вызволять юных верхолазов пришлось спасателям, сообщили в ГУ МЧС пор Челябинской области.

- Инцидент произошел 2 июня, - уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что четверо несовершеннолетних в возрасте 10-11 лет поднялись на гору в городе Аша и не могут спуститься обратно. Высота пика - 50 метров.

В спасательной операции приняли участие сотрудники пожарной охраны, промышленные альпинисты, полиция и медики скорой помощи. Они спустили ребят в безопасное место и передали в руки врачей. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, отметили в региональном МЧС.