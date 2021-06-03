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03.06.2021,  
10:32
Текст:  Николай Грищенко

Российский "Солнцепек" стал одной из самых смертоносных систем в мире

Тяжелая огнеметная система "Солнцепек" признана одной из самых смертоносных оружейных систем в мире. За несколько минут ТОС-1А может выжечь живую силу и технику противника на площади 40 тысяч квадратных метров.

"Термобарическое оружие России нужно снимать в фильмах ужасов", - таким заголовком журнал The National Interest снабдил статью, посвященную российским тяжелым огнеметам "Буратино", "Солнцепек" и "Тосочка".

Фото: Sgt. Chad Menegay / US Army / wikipedia.org
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Как говорится в публикации, секрет успеха ТОС заключается в объемно-детонирующих боеприпасах. Снаряд распыляет над целью взрывчатый аэрозоль, который проникает в любые щели, а затем детонирует. Создаваемая таким образом взрывная волна вдвое сильнее, чем при использовании обычных боеприпасов. Кроме того, при детонации возникает огненное облако, а температура в эпицентре взрыва достигает 800 градусов по Цельсию.

"На смену "Буратино" в 2001 году пришел более продвинутая ТОС-1А ("Солнцепек"), которая увеличила дальность полета снарядов до шесть тысяч метров", - сообщается в статье.

Аналогов тяжелым огнеметам в мире не оказалось и машины быстро завоевали популярность среди военных разных стран. В частности, "Солнцепек" активно применялся против международных террористов в Сирии и Ираке.

Неудивительно, пишет журнал, что Саудовская Аравия недавно приобрела партию установок ТОС-1А "Солнцепек" на сумму три миллиарда долларов США.

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огнеметы
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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