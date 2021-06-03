Русист из Италии: Несколько заповедей счастливого дистанта

Размышляя, как сделать так, чтобы качество обучения на удаленке не упало, участник XXI Международного Пушкинского конкурса "РГ" "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?", русист из Италии Оксана Беженарь придумала для себя несколько важных заповедей.

Ее ученики - это студенты Миланского государственного университета и дети-билингвы из Русского образовательного центра "Академия".

Итак, первая заповедь: "И все-таки учебник должен быть!" Конечно, педагог позволяет себе высылать ребятам какие-то симпатичные задания и тексты, но, считает Оксана, учащиеся не должны всё время смотреть на экран и напрягать зрение.

Еще одно условие успешного онлайн-урока, по мнению Беженарь, - игра. В конце какого-либо удачно выполненного задания ребят ждут виртуальные подарки (автомобили, гаджеты последних моделей, домашние животные), это мотивирует их.

Следующая заповедь: слушать мнение учеников, которое помогает организовать работу лучше.

И еще одна: "Пусть весь мир узнает о том, какие мы классные!" Оксана часто предлагает своим ученикам принять участие в конкурсах, интересных вебинарах, олимпиадах. Так общение между студентами переходит на новый международный уровень.

По словам учителя, успех онлайн-занятия зависит и от умения рассчитывать время: "Время учителя и ученика бесценно". Преподаватель требует жёсткого соблюдения дедлайна.

И последней изобретенной заповедью педагога является постулат, что надо "отдыхать не от работы, а для неё". Важно, пишет русист в своем эссе, чтобы студенты видели перед собой отдохнувшего, весёлого, энергичного учителя.