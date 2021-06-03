Систему дополненной реальности для обучения воздушному бою показали на видео

Американскую бортовую систему дополненной реальности Red 6 показали на видео. Ее будут использовать для обучения военных летчиков воздушному бою.

Об этом пишет издание The Drive. Система воспроизводит виртуальные объекты в реальной динамической среде, что позволяет пилотам видеть виртуальные самолеты условного противника в реальном времени, в том числе при полете на высокой скорости.

Новая система позволяет проводить учебные бои с различными типами самолетов неприятеля, планировать поведение условного противника в воздухе, объединяя дополненную реальность и искусственный интеллект.

Такой способ обучения позволит значительно удешевить подготовку летчиков.

В ближайшем будущем Red 6 установят на учебно-тренировочных самолетах T-38 Talon на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико. В перспективе ее будут использовать и на боевых самолетах.