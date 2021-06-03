Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.06.2021,  
11:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Систему дополненной реальности для обучения воздушному бою показали на видео

Американскую бортовую систему дополненной реальности Red 6 показали на видео. Ее будут использовать для обучения военных летчиков воздушному бою.

Фото: Sgt. Chad Menegay / US Army / wikipedia.org
Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой сняли на видео

Об этом пишет издание The Drive. Система воспроизводит виртуальные объекты в реальной динамической среде, что позволяет пилотам видеть виртуальные самолеты условного противника в реальном времени, в том числе при полете на высокой скорости.

Новая система позволяет проводить учебные бои с различными типами самолетов неприятеля, планировать поведение условного противника в воздухе, объединяя дополненную реальность и искусственный интеллект.

Такой способ обучения позволит значительно удешевить подготовку летчиков.

В ближайшем будущем Red 6 установят на учебно-тренировочных самолетах T-38 Talon на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико. В перспективе ее будут использовать и на боевых самолетах.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Главный секрет французской АПЛ случайно попал на фото 11:25
Колесную самоходку Nora B-52 из Сербии испытают в США 01.06.2021
"Танцующий танк" из Японии выступил на полигоне в США 01.06.2021
видео
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара 02.06.2021
Испытания боевого робота в Венесуэле показали на видео 31.05.2021
Разбившимся в Ливии МиГ-21бис управлял бригадный генерал 31.05.2021