Новости

Вышел трейлер фантастического детектива "Воспоминания" с Хью Джекманом 17:15
Умерла звезда латиноамериканских "мыльных опер" Виолета Видаурре 14:53
Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум 14:44
Индийский актер Дж. Рамачандран умер сразу после смерти жены 14:26
Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов 14:19

Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel

Новости
    03.06.2021, 20:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале "MARVEL Россия" Скарлетт Йоханссон представила очередной трейлер фильма "Черная вдова". Ролик носит оптимистичный заголовок "Ожидание завершится".

Нового контента в нем немного, разве только вступление от самой актрисы, которая обещает, что картина будет эпичной.

В российских кинотеатрах - после множества переносов - картина стартует 8 июля.

Промо-кампания ленты о приключениях Наташи Романофф набирает обороты по всему миру. Недавно отличилось канадское подразделение MARVEL, выпустившее уже второй или третий по счету "финальный" трейлер.

Новости

Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 13:45
Умерла актриса Арлин Голонка 13:31
Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган 13:17
Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом 12:50
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры 12:02
Умерла актриса из "Без лица" и "Секретных материалов" Роми Уолтхолл 02.06.2021
Вышел финальный трейлер хоррора с Верой Фармигой "Заклятие 3" 02.06.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Клон "Секретных материалов" "Обломки" закрыт после 1-го сезона 01.06.2021
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 31.05.2021
СМИ: Уиллем Дефо сыграет Зеленого Гоблина в новом "Человеке-пауке" 31.05.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер спин-оффа "Губки Боба" про Патрика Стара 01.06.2021
Появился первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 31.05.2021
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни" 31.05.2021