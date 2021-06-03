Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel

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На YouTube-канале "MARVEL Россия" Скарлетт Йоханссон представила очередной трейлер фильма "Черная вдова". Ролик носит оптимистичный заголовок "Ожидание завершится".
Нового контента в нем немного, разве только вступление от самой актрисы, которая обещает, что картина будет эпичной.
В российских кинотеатрах - после множества переносов - картина стартует 8 июля.
Промо-кампания ленты о приключениях Наташи Романофф набирает обороты по всему миру. Недавно отличилось канадское подразделение MARVEL, выпустившее уже второй или третий по счету "финальный" трейлер.