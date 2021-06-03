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03.06.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Daimler будет платить Nokia за каждый выпущенный автомобиль

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Концерн Daimler AG урегулировал все патентные споры с финской Nokia Corporation, тянувшиеся много лет.

Фото: www.twitter.com/ray4tesla
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Предмет спора двух транснациональных промышленных гигантов - выплаты за использование патентов в навигаторах и телекоммуникационных системах, устанавливаемых на автомобили.

Суть конфликта заключалась в различии трактования регулирующих норм. Daimler AG оспаривал правомерность требований, мотивируя тем, что в правоотношения с Nokia вступает не он, а его поставщики, которые и должны производить выплату. Nokia, в свою очередь, добивалась признания использующим патент именно автопроизводителя, так как размер премии в этом случае выше.

По данным Reuters, Nokia ежегодно получает патентные выплаты на 1,4 миллиарда евро. Стороны не раскрывают условий договоренности, кроме того, что отзывают взаимно все иски друг к другу. По неофициальным данным, Daimler AG будет выплачивать Nokia по 2 доллара за каждый выпущенный автомобиль.

#Mercedes-Benz