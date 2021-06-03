Телеканал НТВ решил продемонстрировать возможности технологии работы в 5G в прямом эфире на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-21). НТВ запустил инновационную студию, которая покажет участникам форума и зрителям, как телеканал способен вещать с помощью 5G соединения.

Генеральный директор НТВ Алексей Земский так прокомментировал начинание (цитируется по релизу, присланному в редакцию "РГ"): "НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно задействовали дистанционное управление съёмочными аппаратами и значительно расширили сеть подключённых устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы - прогрессивные решения рутинных задач".

Стоит пояснить, что в настоящее время российские телекомпании, в основном, осуществляют передачу видеосигнала с камер видеооператоров в эфирную аппаратную через специальные передающие устройства (например, Emerlink, Dejero), в которых установлены от 4 до 6 модемов, с помощью которых формируется канал для передачи видеосигнала. Они и формируют видеопоток, поступающий в виде стрима или отдельных файлов с помощью технологии 4G напрямую на сервер телеканала в эфирную аппаратную. При таком способе доставки сигнала задержка во время стрима составляет 3-5 секунд. Это заметно на примере общения ведущего из студии с корреспондентом, находящимся на месте события. Одно из очевидных преимуществ связи 5G состоит в том, что она обеспечивает канал передачи в несколько десятков раз шире того, что идёт по 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать намного больше технических устройств за счёт внедрения 5G, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3-5 раз. Именно это продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с петербургской студией канала.

Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ установлен монитор, разделённый на две части, на который по двум каналам связи передаётся видеоконтент. Другим примером, доказывающим преимущества работы в 5G, который НТВ показывает на своём стенде, станет трансляция прямого эфира 10-ти каналов первого мультиплекса в HD, а также орбит НТВ (+2, +4, +7), тематических каналов НТВ ("НТВ-Право", "НТВ-Стиль", "НТВ-Сериал", "НТВ Хит"), канала НТВ-Мир и видеосигнала с камеры INSTA360 на студийных устройствах демонстрации контента.

Кстати, в съёмках информационных программ с ПМЭФ-2021 также принимает участие коллаборативный робот CRX10iA/L с закреплённой на нём камерой. Управление роботом будет осуществляться с помощью мобильного устройства с выведенным web-интерфейсом настроек CRX. И любой участник форума сможет самостоятельно управлять роботом.

Также все посетители 5G студии НТВ смогут увидеть инновационные проекты канала, снятые в формате 360° в разрешении 8K - промо трансляции Парада Победы 2021 года и документального фильма "Брест 360. Панорама войны". А, помимо этого - материалы, снятые непосредственно на форуме. Этот контент можно будет посмотреть в VR очках.

Установленная на стенде НТВ монтажная станция продемонстрирует, в какой степени 5G упрощает и ускоряет оперативные работы. По связи 5G она будет подключена к серверу записи, передающему сигнал в формате наивысшего качества - FULL HD. Благодаря высокой скорости передачи материала, поступающий видеоконтент будет обрабатываться в режиме реального времени.