В 2018-м году он стал победителем Rolex Paris Masters, а в 2019-м вошел в четвертьфинал Roland Garros, став тогда же восьмой ракеткой мира. В мае Карену исполнилось 25 лет. Мы побеседовали с ним о спорте и о жизни, о моде и любимых часах.
Карен, 25 лет - для теннисиста это много или мало? Какое из событий, произошедших за эти четверть века, вспоминается первым?
Карен Хачанов: Сейчас пик карьеры теннисистов сдвинулся на 25-28 лет. Поэтому в спорте, как и в жизни, я еще молод! Самое для меня радостное и счастливое событие - это, конечно же, свадьба с Вероникой в 2016 году и рождение сына Давида в 2019 году. А в спорте - победа в турнире Rolex Paris Masters и четвертьфинал Roland Garros, когда я поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга.
Что вы почувствовали, войдя в мировой топ-10?
Карен Хачанов: Честно говоря, был безумно горд и рад. Прежде всего я сам себе доказал, что могу там находиться. Сейчас моя главная цель - вернуться туда как можно скорее.
Чего вы хотели бы достичь еще в карьере и в жизни?
Карен Хачанов: В карьере основная цель - выиграть турнир Большого шлема и стать лучшим в мире. Так что это долгий путь, предстоит еще много работы. А в жизни - иметь счастливую семью и много детей. Семья - это главное, что есть у человека.
Вы начали играть в теннис в три года. Дети в этом возрасте редко "прикипают" к какому-то одному виду спорта. Как было у вас?
Карен Хачанов: В теннисную секцию меня решили отдать родители, и я дважды в неделю ходил в теннисный клуб "Тригона". Не было каких-то конкретных причин, почему выбрали теннис - он просто понравился своим благородством и аристократичностью.
В 17 лет вы стали самым молодым российским теннисистом, дебютировавшим в туре АТP. Что значит в теннисе быть самым молодым?
Карен Хачанов: Вообще это относительное понятие. В России я стал "самым молодым", а в мире какое-то время назад в этом возрасте многие теннисисты уже выигрывали турниры Большого шлема. У каждого свой путь.
Что для вас самое увлекательное в соревнованиях? А в подготовке к ним?
Карен Хачанов: Турниры и тренировки, безусловно, сильно отличаются. На тренировках ты оттачиваешь все удары, готовишься физически и психологически. Тут самое интересное - погружение в процесс и ожидание. Ты должен каждый день приходить в зал и на корт как на работу, но и получать от этого удовольствие как спортсмен. На турнирах же ты стараешься победить, чувствуешь прилив адреналина, нервозность. Ты борешься, чтобы доказать себе, что ты лучший. Эти процессы невозможно даже сравнивать.
С какими соперниками вы любите встречаться на корте, а с какими - нет?
Карен Хачанов: Честно говоря, я так соперников не делю. Настраиваюсь на каждого, чтобы победить. Еще будучи ребенком всегда мечтал сыграть с такими легендарными теннисистами, как Федерер, Надаль и Джокович - и выиграть.
Что самое трудное в игре?
Карен Хачанов: Самым трудным бывает справиться с эмоциями. Все тренируются, работают каждый день. Но во время матча в голове крутятся сотни разных мыслей и переживаний. Самообладание, умение собраться в нужный момент - это и есть пик совершенства для спортсмена.
Что вы делаете, когда что-то упорно не получается? Откуда берете мотивацию?
Карен Хачанов: Когда выкладываешься каждый день на все сто и что-то идет не так, это очень сильно злит. Но в конце концов это спорт, это мое любимое дело, и не всегда все идет гладко. В этот момент нужно верить в себя и свои силы как никогда - и двигаться дальше с "чистой головой", не смотреть назад. Мотивацию мы создаем себе сами.
Какие турниры вы любите и почему?
Карен Хачанов: Любимыми турнирами всегда были Roland Garros и "Кубок Кремля". Мне всегда очень нравится играть во Франции, меня там сильно поддерживают, чувствуется особенная атмосфера. И, конечно же, Кубок Кремля в России, домашний турнир, на трибуны которого я еще ребенком ходил каждый год.
Судя по фото в "Инстаграме", вы умеете не только играть в теннис, но и модно одеваться - вас легко можно представить на обложке модного журнала. А как вы проводите свободное время?
Карен Хачанов: Свободного времени, честно говоря, много не бывает: неделя в середине года и две недели в конце, когда можно поехать на море с семьей и зарядиться новыми силами. На выходных, если я в Москве, то хожу в кино, в театр, гуляю по городу с женой и встречаюсь с друзьями. Я с удовольствием слежу за модой. У меня большая коллекция кроссовок Nike. В одежде чаще всего выбираю smart-casual и вещи спортивного стиля. Но когда речь идет о высокой моде или же надо пойти на ужин или вечернее мероприятие, в моем гардеробе преобладают вещи от Giorgio Armani. Любимыми цветами всегда были синий и белый.
Что для вас значат часы и какие из моделей Rolex, которые вы носили, вам нравятся?
Карен Хачанов: Я большой фанат часов, а Rolex был моим любимым брендом с детства, я мечтал стать его частью. У меня сейчас две любимые модели - Rolex Cosmograph Daytona из стали и Rolex Sky-Dweller с синим циферблатом. Но каждые часы по-своему уникальны, и я понемногу пополняю свою коллекцию.
Расписание турниров Большого шлема в 2021 году (Rolex выступает в качестве официального хронометриста)
Australian Open: 18-25 января
French Open или Roland Garros: 30 мая - 13 июня (перенесен с 24-31 мая)
Wimbledon: 28 июня - 5 июля
US Open: 30 августа - 6 сентября.
Из-за переноса соревнований перерыв между Roland Garros и Уимблдоном составит всего две недели. Также в этом году впервые состоятся вечерние сессии.