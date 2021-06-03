В этом году расписание турниров Большого шлема наконец возвращается на круги своя: сдвинув заявленные сроки всего на неделю, с 30 мая по 13 июня во Франции проходит знаменитый Roland Garros. На нем выступит и российский спортсмен Карен Хачанов.

В 2018-м году он стал победителем Rolex Paris Masters, а в 2019-м вошел в четвертьфинал Roland Garros, став тогда же восьмой ракеткой мира. В мае Карену исполнилось 25 лет. Мы побеседовали с ним о спорте и о жизни, о моде и любимых часах.

Карен, 25 лет - для теннисиста это много или мало? Какое из событий, произошедших за эти четверть века, вспоминается первым?

Карен Хачанов: Сейчас пик карьеры теннисистов сдвинулся на 25-28 лет. Поэтому в спорте, как и в жизни, я еще молод! Самое для меня радостное и счастливое событие - это, конечно же, свадьба с Вероникой в 2016 году и рождение сына Давида в 2019 году. А в спорте - победа в турнире Rolex Paris Masters и четвертьфинал Roland Garros, когда я поднялся на восьмую строчку мирового рейтинга.

Что вы почувствовали, войдя в мировой топ-10?

Карен Хачанов: Честно говоря, был безумно горд и рад. Прежде всего я сам себе доказал, что могу там находиться. Сейчас моя главная цель - вернуться туда как можно скорее.

Уимблдон - единственный из четырех турниров Большого шлема,где спортсмены играют на травяном покрытии.

Чего вы хотели бы достичь еще в карьере и в жизни?

Карен Хачанов: В карьере основная цель - выиграть турнир Большого шлема и стать лучшим в мире. Так что это долгий путь, предстоит еще много работы. А в жизни - иметь счастливую семью и много детей. Семья - это главное, что есть у человека.

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Вы начали играть в теннис в три года. Дети в этом возрасте редко "прикипают" к какому-то одному виду спорта. Как было у вас?

Карен Хачанов: В теннисную секцию меня решили отдать родители, и я дважды в неделю ходил в теннисный клуб "Тригона". Не было каких-то конкретных причин, почему выбрали теннис - он просто понравился своим благородством и аристократичностью.

Карен Хачанов на одном из прошлых турниров Roland Garros.

В 17 лет вы стали самым молодым российским теннисистом, дебютировавшим в туре АТP. Что значит в теннисе быть самым молодым?

Карен Хачанов: Вообще это относительное понятие. В России я стал "самым молодым", а в мире какое-то время назад в этом возрасте многие теннисисты уже выигрывали турниры Большого шлема. У каждого свой путь.

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Что для вас самое увлекательное в соревнованиях? А в подготовке к ним?

Карен Хачанов: Турниры и тренировки, безусловно, сильно отличаются. На тренировках ты оттачиваешь все удары, готовишься физически и психологически. Тут самое интересное - погружение в процесс и ожидание. Ты должен каждый день приходить в зал и на корт как на работу, но и получать от этого удовольствие как спортсмен. На турнирах же ты стараешься победить, чувствуешь прилив адреналина, нервозность. Ты борешься, чтобы доказать себе, что ты лучший. Эти процессы невозможно даже сравнивать.

US Open - традиционно последний в году турнир Большого шлема, проводящийся в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра.

С какими соперниками вы любите встречаться на корте, а с какими - нет?

Карен Хачанов: Честно говоря, я так соперников не делю. Настраиваюсь на каждого, чтобы победить. Еще будучи ребенком всегда мечтал сыграть с такими легендарными теннисистами, как Федерер, Надаль и Джокович - и выиграть.

Что самое трудное в игре?

Карен Хачанов: Самым трудным бывает справиться с эмоциями. Все тренируются, работают каждый день. Но во время матча в голове крутятся сотни разных мыслей и переживаний. Самообладание, умение собраться в нужный момент - это и есть пик совершенства для спортсмена.

Компания Rolex выпускала часы с зеленым циферблатом еще тогда, когда это не стало трендом. Впрочем, Rolex никогда не оглядывался на тренды. Зеленый соответствует его фирменному цвету, а также травяному покрытию кортов: партнерство компании с миром тенниса началось в 1978 году с Уимблдона. С этим видом спорта стали ассоциироваться часы Rolex Oyster Perpetual Datejust, главная особенность которых - лупа над апертурой даты

Что вы делаете, когда что-то упорно не получается? Откуда берете мотивацию?

Карен Хачанов: Когда выкладываешься каждый день на все сто и что-то идет не так, это очень сильно злит. Но в конце концов это спорт, это мое любимое дело, и не всегда все идет гладко. В этот момент нужно верить в себя и свои силы как никогда - и двигаться дальше с "чистой головой", не смотреть назад. Мотивацию мы создаем себе сами.

Roland Garros в этом году проходит со зрителями, но их количество ограничено. Призовой фонд составит 34 367 215 евро.

Какие турниры вы любите и почему?

Карен Хачанов: Любимыми турнирами всегда были Roland Garros и "Кубок Кремля". Мне всегда очень нравится играть во Франции, меня там сильно поддерживают, чувствуется особенная атмосфера. И, конечно же, Кубок Кремля в России, домашний турнир, на трибуны которого я еще ребенком ходил каждый год.

Судя по фото в "Инстаграме", вы умеете не только играть в теннис, но и модно одеваться - вас легко можно представить на обложке модного журнала. А как вы проводите свободное время?

Карен Хачанов: Свободного времени, честно говоря, много не бывает: неделя в середине года и две недели в конце, когда можно поехать на море с семьей и зарядиться новыми силами. На выходных, если я в Москве, то хожу в кино, в театр, гуляю по городу с женой и встречаюсь с друзьями. Я с удовольствием слежу за модой. У меня большая коллекция кроссовок Nike. В одежде чаще всего выбираю smart-casual и вещи спортивного стиля. Но когда речь идет о высокой моде или же надо пойти на ужин или вечернее мероприятие, в моем гардеробе преобладают вещи от Giorgio Armani. Любимыми цветами всегда были синий и белый.

Новинка 2021 года: Datejust 36, сталь Oystersteel и желтое золото, циферблат золотистого цвета с резным декором, браслет Jubilee.

Что для вас значат часы и какие из моделей Rolex, которые вы носили, вам нравятся?

Карен Хачанов: Я большой фанат часов, а Rolex был моим любимым брендом с детства, я мечтал стать его частью. У меня сейчас две любимые модели - Rolex Cosmograph Daytona из стали и Rolex Sky-Dweller с синим циферблатом. Но каждые часы по-своему уникальны, и я понемногу пополняю свою коллекцию.

Новинка 2021 года: Datejust 36, cталь Oystersteel, циферблат оливкового цвета с "пальмовым" декором, браслет Oyster. Мануфактурный механизм с автоподзаводом в двух направлениях, сверхточный хронометр Rolex (-2/+2 сек/сутки).

Расписание турниров Большого шлема в 2021 году (Rolex выступает в качестве официального хронометриста)

Australian Open: 18-25 января

French Open или Roland Garros: 30 мая - 13 июня (перенесен с 24-31 мая)

Wimbledon: 28 июня - 5 июля

US Open: 30 августа - 6 сентября.

Карен Хачанов на одном из прошлых турниров Roland Garros.

Из-за переноса соревнований перерыв между Roland Garros и Уимблдоном составит всего две недели. Также в этом году впервые состоятся вечерние сессии.