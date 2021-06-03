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Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган

Новости
    03.06.2021, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/RadioTimes Фото: twitter.com/RadioTimes
Фото: twitter.com/RadioTimes

Ветеран американского ТВ, легенда второплановых ролей Роберт Хоган скончался 27 мая на 88-м году жизни в своем доме в штате Мэн. Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение от родных артиста.

Причиной смерти Хогана стали осложнения, вызванные пневмонией. Кроме того, в 2013-м у актера была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Роберт Джозеф Хоган родился в 1933 году в Нью-Йорке. Играл в баскетбол. Служил в Корее. Изучал инженерное дело в Университете Нью-Йорка, который бросил, перейдя в Американскую академию драматического искусства, ощутив в себе призвание.

Карьеру начал на Бродвее, далее переместившись в Лос-Анджелес с целью расширить свои творческие горизонты за счет кино и телевидения. И немало преуспел, надо сказать. В фильмографии - более 150 проектов: "Как вращается мир", "Шайен", "Сансет-Стрип, 77", "Сумеречная зона", "Главный госпиталь", "Беглец", "Дни нашей жизни", "Бэтмен" 60-х, "Закон и порядок", "Дымок из ствола", "Миссия невыполнима", "Западный мир", "Она написала убийство", "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Прослушка", "Рыцарь дорог", вторая "Особь", так далее, так далее.

Плюс внимательный зритель вспомнит, как в тарантиновском "Однажды в… Голливуде" персонаж Ди Каприо Рик Далтон обращает внимание на работу "Бобби Хогана" за просмотром сериала "ФБР". Шоу выходило в 1965-1972 годах, и Хоган был задействован в шести его эпизодах.

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