Новости

Вышел трейлер российского анимационного фэнтези "Кощей. Начало" 13:45
Умер актер из "Прослушки" и "МЭШа" Роберт Хоган 13:17
Софи Тернер сыграет в новом сериале HBO "Лестница" с Колином Фертом 12:50
Сет Роген перезапустит "Черепашек-ниндзя": есть дата премьеры 12:02
Умерла актриса Вера Ефремова 02.06.2021

Умерла актриса Арлин Голонка

Новости
    03.06.2021, 13:31
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/TVGuide Фото: twitter.com/TVGuide
Фото: twitter.com/TVGuide

Милейшая американская актриса кино и ТВ Арлин Голонка - Милли Свонсон из сериала "Мэйберри" - умерла 31 мая в богадельне в Западном Голливуде в возрасте 85 лет. Об этом сообщает THR со ссылкой на племянницу артистки Стефани Мортон-Миллтэйн. Уточнившую, что у ее тети была болезнь Альцгеймера - именно осложнения данного недуга и стали причиной смерти Арлин.

Арлин Леанор Голонка родилась в 1936-м в Чикаго в семье выходцев из Польши. До того, как начать театральную карьеру, еще подростком, работала официанткой.

Экранный дебют - в 50-е. На счету - почти 120 фильмов и сериалов: "Обнаженный город", "Медсестры, "Доктора", "Напряги извилины, "Чертова служба в госпитале Мэш", "Король Квинса", проститутка Дженнифер во "Вздёрни их повыше" с Иствудом, "ФБР", "Остров фантазий", "Лодка любви", "Она написала убийство".

Новости

Умер заслуженный артист России Александр Майкапар 02.06.2021
Умерла актриса из "Без лица" и "Секретных материалов" Роми Уолтхолл 02.06.2021
Вышел финальный трейлер хоррора с Верой Фармигой "Заклятие 3" 02.06.2021
Стивен Кинг назвал фильм, который напугал его больше всего 02.06.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/YahooEnt
Фото: Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино 02.06.2021
СМИ: Рэпер Lil Loaded покончил с собой в возрасте 20 лет 01.06.2021
Клон "Секретных материалов" "Обломки" закрыт после 1-го сезона 01.06.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сыгравший Тарзана актер Джо Лара и его жена погибли в авиакатастрофе 31.05.2021
Появился первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 31.05.2021
Найден актер на главную роль в сериале про Майка Тайсона 31.05.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла перенесшая 14 операций советская актриса Марина Джанашия 01.06.2021
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 31.05.2021
Легендарный музыкант Би Джей Томас умер от рака 31.05.2021