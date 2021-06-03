Умерла актриса Арлин Голонка

Милейшая американская актриса кино и ТВ Арлин Голонка - Милли Свонсон из сериала "Мэйберри" - умерла 31 мая в богадельне в Западном Голливуде в возрасте 85 лет. Об этом сообщает THR со ссылкой на племянницу артистки Стефани Мортон-Миллтэйн. Уточнившую, что у ее тети была болезнь Альцгеймера - именно осложнения данного недуга и стали причиной смерти Арлин.

Арлин Леанор Голонка родилась в 1936-м в Чикаго в семье выходцев из Польши. До того, как начать театральную карьеру, еще подростком, работала официанткой.

Экранный дебют - в 50-е. На счету - почти 120 фильмов и сериалов: "Обнаженный город", "Медсестры, "Доктора", "Напряги извилины, "Чертова служба в госпитале Мэш", "Король Квинса", проститутка Дженнифер во "Вздёрни их повыше" с Иствудом, "ФБР", "Остров фантазий", "Лодка любви", "Она написала убийство".