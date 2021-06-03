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Умерла звезда латиноамериканских "мыльных опер" Виолета Видаурре

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    03.06.2021, 14:53
Текст:   Олег Усков

В возрасте 92 лет 1 июня скончалась чилийская актриса, ветеран национального ТВ, важнейшая театральная актриса страны Виолета Роза Эстер Видаурре Хейреманс. Или просто Виолета Видаурре. Об этом сообщает ChileActores.

После смерти мужа, другого значимого чилийского актера Педро Вильягры, отошедшего после инсульта в 2018-м, актриса, у которой была диагностирована болезнь Альцгеймера, жила в доме престарелых.

Видаурре родилась в 1928 году в Чили, у нее были бельгийские и немецкие корни. Семья - аристократическая. Начинала в школьных спектаклях. В 19 впервые вышла замуж. Окончила с максимально возможно высокими оценками Академию драматического искусства Папского католического университета. Работала в массовках.

На экранах - с 60-х. Фильмография - значительна. За свою долгую карьеру Видаурре воплотила порядка 120 персонажей. Многие работы актрисы стали в Чили культовыми. Среди них - теленовелла "Няня", детективный хоррор "Граф Вролок", "Адреналин", "Грех любви".

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