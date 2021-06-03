В Греции планируют сильно ограничить любительскую рыбалку

Новый законопроект, который серьезно ограничивает любительскую рыбалку, вызвал волну возмущений среди жителей страны.

Документ предусматривает введение квот на вылов рыбы и моллюсков, ограничения на использование рыболовных снастей, запрет на применение живой наживки. Кроме того, запрещается подводная охота в апреле и мае, пишет РИА Новости.

Всегреческая ассоциация рыбаков-любителей заявила, что проект указа нарушает ряд европейских норм и директив, поскольку ограничения должны приниматься, когда есть угроза биоразнообразию или рыбным запасам. Отметим, что рыбалка - одно из любимых развлечений греков.