В Вооруженных силах более 33,6 тысячи человек вылечили от коронавируса

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что только за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 29 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте более 33 617 человек.

Кроме того, свыше 115,9 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 316 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 230 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в военных госпиталях. Трое лечатся у гражданских медиков. Еще 83 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства заболевание проходит бессимптомно. Тяжелых больных COVID-19 в армии и на флоте нет вообще. У одного инфицированного диагностирована средняя тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 27 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 57 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 880 человек, 233 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали 22 903 пациентам, свыше 7,3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.