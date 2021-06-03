Volkswagen Taos все-таки получил внедорожный боекомплект

Две недели назад "РГ" рассказывала, что калифорнийское подразделение Volkswagen подготовило концептуальный Taos Basecamp, который получил ряд аксессуаров, призванных облегчить существование на бездорожье. Часть из этого комплекта всё-таки решили сделать серийными опциями.

Внешность концепта была более выразительной за счёт офф-роад шин, экспедиционного багажника, увеличенной подвески и оранжевой полосы на решётке радиатора - всего этого серийная версия Taos Basecamp не получила.

Оставшийся набор тривиальный: расширители колёсных арок, накладки на пороги, шильдик "Basecamp" на решётке радиатора, комплект колёсных дисков чёрного цвета. Этот комплект аксессуаров обойдётся в 999 долларов.

Также можно прикупить легко стирающиеся от грязи салонные коврики, накладку в багажник для защиты при погрузке, электрохромное зеркало заднего вида без рамки.

В России Volkswagen Taos появится в течение месяца-двух, производство на заводе Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде стартовало в конце мая. Цены пока не объявлены, но уже известно, что Taos станет самым доступным SUV марки в нашей стране.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.