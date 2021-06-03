Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.06.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen Taos все-таки получил внедорожный боекомплект

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Две недели назад "РГ" рассказывала, что калифорнийское подразделение Volkswagen подготовило концептуальный Taos Basecamp, который получил ряд аксессуаров, призванных облегчить существование на бездорожье. Часть из этого комплекта всё-таки решили сделать серийными опциями.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Популярность электрокаров Tesla падает: их обогнали Ford, Skoda и Volkswagen

Внешность концепта была более выразительной за счёт офф-роад шин, экспедиционного багажника, увеличенной подвески и оранжевой полосы на решётке радиатора - всего этого серийная версия Taos Basecamp не получила.

Оставшийся набор тривиальный: расширители колёсных арок, накладки на пороги, шильдик "Basecamp" на решётке радиатора, комплект колёсных дисков чёрного цвета. Этот комплект аксессуаров обойдётся в 999 долларов.

Также можно прикупить легко стирающиеся от грязи салонные коврики, накладку в багажник для защиты при погрузке, электрохромное зеркало заднего вида без рамки.

В России Volkswagen Taos появится в течение месяца-двух, производство на заводе Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде стартовало в конце мая. Цены пока не объявлены, но уже известно, что Taos станет самым доступным SUV марки в нашей стране.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen