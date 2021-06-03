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Вышел трейлер "Джетлага" с Ириной Старшенбаум

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    03.06.2021, 14:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Очень симпатичный трейлер драмедии "Джетлаг" опубликован на YouTube. В центре сюжета ленты - пара Жени и Никиты, "жизнь которых из-за обычной ссоры в аэропорту кардинально меняется". В итоге молодые люди оказываются по разные стороны света: Женя - на съемочной площадке в Берлине, "где встречает гениального режиссера и становится соавтором его фильма", а Никита отправляется в Таиланд, "где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову".

Фото: vk.com/multkanal_tv
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Но одно у Никиты остается неизменным - "желание быть рядом с Женей", "что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы", уверяет синопсис.

В ролях: Ирина Старшенбаум (Женя) и Филипп Авдеев (Никита), Ксения Раппопорт, Полина Ауг, Егор Корешков, Мария Ивакова. Авторы - Михаил (постановка) и Лили (сценарий) Идовы, известные по сериалам "Оптимисты", "Лондонград" и "Германия 89".

В кино - с 1 июля. После окончания проката зрителей ждет и расширенная, шестисерийная версия "Джетлага", которая готовится параллельно с полным метром.

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