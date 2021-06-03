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Вышел трейлер фантастического детектива "Воспоминания" с Хью Джекманом

Новости
    03.06.2021, 17:15
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале WBRussia премьерован первый полноценный трейлер "Воспоминаний" (Reminiscence) - фантастического нуара Лизы Джой с Хью Джекманом в главной роли. Ролик тешит взор ладным, живописным, одновременно футуристичным и немного под старину визуальным рядом.

Фото: youtube.com
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События разворачиваются в недалёком будущем, где глобальное потепление таки сделало своё грязное дело и потопило, в частности, кусок в Майами. В оставшемся на поверхности куске живёт сыгранный Джекманом частный детектив Ник Бэннистер, в своей практике использующий специальные технологии, чтобы копаться у клиентов в памяти и помогать им находить то, что они потеряли. Однажды к его услугам обращается девушка, которой всего-то и надо вспомнить, где она ключи посеяла. Главный герой в неё, естественно, влюбляется, всё у них там заверте... А потом девушка исчезает.

Помимо Джекмана ведущие роли в картине исполнили Ребекка Фергюсон, Тандиве (экс-Тэнди) Ньютон, Дэниэл Ву, Натали Мартинес.

Как рассказала Лиза Джой накануне в рамках посвящённой выходу трейлера пресс-конференции, идея фильма к ней пришла, когда она разбирала вещи своего покойного деда и наткнулась на фотографию незнакомой женщины, о которой дед никогда не рассказывал. Это заставило Джой крепко призадуматься над такими вещами, как человеческая память и моменты прошлого, которые уходят и исчезают, и как было бы здорово получить возможность их вернуть хотя бы на мгновение.

Премьера "Воспоминаний" в России состоится 26 августа.

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