Новая коллекция Winston with Love от Harry Winston рассказывает об этапах любви. Любви не только к людям, но и к драгоценным камням.

Слово Love расшифровывается как акростих, где каждая буква слова получает свою стихотворную строчку. Таким образом, коллекция делится на четыре части, символизирующие первый проблеск чувств, пламенную одержимость, клятву в верности и желание совместной жизни. С каждой фазой любовь приобретает все большую силу и смысл.

Первые чувства

Начало любви наполнено оживленным восторгом и подобно переливающемуся сиянию разноцветных драгоценных камней. Линии колье Brilliant Glow из платины и желтого золота струятся узором из белых и желтых бриллиантов, розовых сапфиров, спессартитов и рубинов. В центре желтый бриллиант в форме сердца - намек на завязку любовной истории. Sparks - другая серия кулонов, серег и колец, подобных фейерверку или яркому огню первой искры чувств.

Клятва

Клятва (Winston Vow) - подтверждение любви. Подвеска и кольцо серии Winston Promise ("Обещание") украшены сердцем из розового золота с бриллиантами, рубинами, желтыми бриллиантами и розовыми сапфирами. Серьги выполнены в форме половины сердца: расположенные рядом, они образуют единое целое. В серии Dual Hearts главная роль отведена паре рубинов в форме сердец.

Сила страсти

Этап любви, названный в коллекции Winston Obsession ("Одержимость Уинстоном"), полон бушующей страсти, с которой невозможно совладать. В серии Dancing Flames ("Танцующий огонь") яркие драгоценные камни оранжевых, пурпурных и красных оттенков сочетаются с бриллиантами в современной оправе. Серия Flare - крупные серьги и кольца округлых форм, напоминающие соблазнительные кейки или пирожные. Эти украшения созданы с использованием сложной техники смешанного паве.

Вместе навсегда

Вершина истории любви - желание вечного союза (часть Winston Eternal). Фирменный витой узор Winston, воссозданный из рубинов и бриллиантов по историческому дизайну, в украшениях серии Endless Love ("бесконечная любовь") не имеет начала и конца. Эффектное колье символизирует сплетение двух душ. Серия Sweet Heart ("сладкое сердце") - это подвеска, кольцо и серьги в форме переплетающихся сердец из бриллиантов, рубинов и розовых сапфиров.