Замглавы "Роскосмоса" по капитальному строительству освобожден от должности

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по капитальному строительству Юрий Росляк, который в том числе курировал работу по космодрому Восточный, освобожден от должности. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала РБК.

По его словам, новую кандидатуру предложат на заседании наблюдательного совета госкорпорации 9 июня.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса", Росляк перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.