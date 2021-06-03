Новости

МИД Германии заявил о важности транзита российского газа через Украину 09:03
Тюменские кардиохирурги спасли девушку с редкой опухолью сердца 09:02
Восемь футболистов "Ахмата" дисквалифицированы за драку 08:59
Глава Росреестра назвал стоимость регистрации гаражей в рамках амнистии 08:42
"Жэньминь жибао" рассказала, кто сможет погубить Россию 08:41
РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" в дни Евро-2020 08:29
Названы самые большие зарплаты в Москве 08:01
"Монреаль" обыграл "Виннипег" в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ 07:57
В Греции планируют сильно ограничить любительскую рыбалку 06:49
Эксперт прокомментировал различия вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V" 06:47
На благоустройство Владивостока перед ВЭФ выделят более 300 млн рублей 06:42
Япония потребовала от США обеспечить безопасность полетов военной авиации 06:36
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник Fengyun-4B 06:21
Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса 05:41
Половина штатов в США сократят программу финансирования безработных 05:16
В Бразилии сделали более 100 миллионов прививок от COVID-19 05:05
В Китае сбежавшие из заповедника слоны нанесли ущерб в миллион долларов 05:01
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину 04:40
Приостановленные после кибератаки заводы JBS возобновят работу 3 июня 04:00
НАСА: США вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва 03:19
В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19 03:03
В Россотрудничестве заявили о растущем интересе в мире к русскому языку 03:01
Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии 02:37
В Facebook опровергли информацию о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам 02:30
В Колумбии зафиксировали новый максимум заболевших COVID-19 за сутки 02:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 08:41
Рубрика: В мире

"Жэньминь жибао" рассказала, кто сможет погубить Россию

Текст: Юрий Когалов

Россия является великой державой, нет никакой внешней силы, которая могла бы погубить ее, угрозу для РФ может представлять лишь она сама. Такое мнение выразил автор статьи, опубликованной в китайской газете "Жэньминь жибао".

Россия и Китай отмечают 20-летие подписания Договора о добрососедстве

"КНР и РФ - две великие державы, нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя", - отмечается в материале. "Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы. После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их взаимодействие не нацелено против третьих стран", - пишет автор статьи.

Публикация вышла в связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Автор обратил внимание на попытку администрации США воспользоваться случаем и протянуть Москве "оливковую ветвь", однако делает это Вашингтон, чтобы "разлучить" Россию и Китай. По его мнению, попытки создать условия "холодной войны" обречены на провал. "Ни Китай, ни РФ не будут развивать межгосударственные отношения на базе менталитета "холодной войны", - говорится в статье.

А вот у России и США нет доверия друг к другу, отмечает автор публикации. "Страны знают, кто друг, а кто враг. В Докладе о стратегии государственной безопасности США Россия рассматривается в качестве "основной угрозы", а РФ внесла Соединенные Штаты в список "недружественных стран", все эти действия отчетливо отвечают на коренные вопросы", - напоминает автор.

Он обратил внимание на антироссийскую политику, которую в последние годы вел Запад, возникшие разногласия невозможно устранить в короткие сроки, подчеркивается в статье.

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину
Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам