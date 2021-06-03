"Жэньминь жибао" рассказала, кто сможет погубить Россию

Россия является великой державой, нет никакой внешней силы, которая могла бы погубить ее, угрозу для РФ может представлять лишь она сама. Такое мнение выразил автор статьи, опубликованной в китайской газете "Жэньминь жибао".

"КНР и РФ - две великие державы, нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя", - отмечается в материале. "Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы. После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их взаимодействие не нацелено против третьих стран", - пишет автор статьи.

Публикация вышла в связи с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Автор обратил внимание на попытку администрации США воспользоваться случаем и протянуть Москве "оливковую ветвь", однако делает это Вашингтон, чтобы "разлучить" Россию и Китай. По его мнению, попытки создать условия "холодной войны" обречены на провал. "Ни Китай, ни РФ не будут развивать межгосударственные отношения на базе менталитета "холодной войны", - говорится в статье.

А вот у России и США нет доверия друг к другу, отмечает автор публикации. "Страны знают, кто друг, а кто враг. В Докладе о стратегии государственной безопасности США Россия рассматривается в качестве "основной угрозы", а РФ внесла Соединенные Штаты в список "недружественных стран", все эти действия отчетливо отвечают на коренные вопросы", - напоминает автор.

Он обратил внимание на антироссийскую политику, которую в последние годы вел Запад, возникшие разногласия невозможно устранить в короткие сроки, подчеркивается в статье.