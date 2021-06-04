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Актер Сергей Шадрин умер после операции

Новости
    04.06.2021, 13:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Украинский актер Сергей Шадрин умер 2 июня после операции, характер которой не уточнен. О смерти коллеги в своем Facebook сообщил сегодня актер Олег Шульга.

"После операции скончался актер Сергей Шадрин. Завтра прощание в Жашкове. Мы больше никогда не увидимся", - написал он.

Шадрин родился 8 марта 1980 года в Харьковской области. Занимался каратэ с 10 лет (первый дан). Сменив множество профессий, с 2013-го начал сниматься в кино и на ТВ: польский сериал "Ватага", мелодрамы "Голос из прошлого", "Стоматолог" и "Страсти по Зинаиде", криминальный сериал "Двойное отражение", "Черный Ворон", "Максим Оса", другие.

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