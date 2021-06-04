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04.06.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

Басманный суд арестовал сбежавшего перед приговором мужчину

Текст: Иван Егоров

Басманный суд арестовал Антона Бережного, который обвиняется в нападении с ножом на двух мужчин, один из которых скончался.

В Туле осужденный получил новый срок за убийство 29-летней давности

Ранее 1 июня после прения сторон и последнего слова подсудимого был объявлен тридцатиминутный перерыв. Бережной вышел из здания суда и больше на заседание не явился. В итоге его объявили в розыск и нашли спустя два дня. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, ввиду установления местонахождения подсудимого Бережного, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд арестовал его до 4 августа. До момента ухода из суда мера пресечения в отношении Бережного не избиралась, и он находился на свободе, исправно посещая все заседания суда. Адвокаты объяснили его поступок нервным срывом.

По версии следствия, Бережной в июне 2019 года на Курском вокзале в Москве напал на.двух мужчин. Он выкрикивал в их адрес оскорбления и нанес несколько ударов ножом. Одному из потерпевших он нанес легкое ранение, а второму - смертельное. В феврале 2020 года суд присяжных признал Бережного виновным в побоях и невиновным в убийстве. Его приговорили к 1 году и 11 месяцев колонии и отпустили в зале суда, зачтя срок нахождения в СИЗО. Это решение опротестовала прокуратура. Позже Мосгорсуд отменил приговор и направил его на новое рассмотрение в Басманный суд. При этом Бережному переквалифицировали обвинение в убийстве на статью УК о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Сам Бережной в суде заявил, что мужчины его оскорбили, и он от них защищался, а получивший смертельное ранение якобы сам упал на нож.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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