БЖД увеличит число поездов в Россию

Летний пассажирский поток набирает в Беларуси заметное ускорение, отмечают обозреватели. Об этом можно судить и по обновлению графика движения поездов национальной железной дороги, которая совместно с РЖД поэтапно восстанавливает международное сообщение.

Уже ровно черед неделю, 11 июня, в российскую столицу прибудет поезд №56/55 Гомель - Москва, который включен в расписание в ежедневном режиме, пояснили в БЖД. Из белорусского областного центра в первый рейс он отправится накануне в 18:30. А из российской столицы состав отправится в тот же день и прибудет в Гомель в 09:12 утра.

Кроме того, с 16 июля возобновляется ежедневное курсирование поезда №84/83 Гомель - Санкт-Петербург, который будет отправляться в 17:16 и прибывать в город на Неве на следующее утро - в 09:42. А в обратный путь состав будет отправляться 17 июля в 17:13 с прибытием в Гомель в 09:42 на следующий день.

Кстати, в БЖД напоминают, что с 11 июня из Гродно в составе поездов №688 Гродно - Минск и №4 Брест - Москва и с 12 июня из Москвы в составе поездов №3 Москва - Брест и №687 Минск - Гродно назначено движение группы беспересадочных вагонов Гродно - Москва - Гродно. Периодичность их курсирования - по нечетным числам из Гродно и четным из российской столицы.

Руководство железной дороги обращает внимание, что проезд на данных поездах предусмотрен только для граждан Беларуси и России. При этом следует иметь в виду, что "пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за трое суток до даты пересечения границы, и соблюдать на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим", - напоминают в руководстве БЖД.