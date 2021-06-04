Глава РАН предложил индивидуальный подход при вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал, что нужно сделать для увеличения доли привитых от COVID-19 россиян.

В первую очередь необходимо задействовать современные технологии. Те же соцсети. "Есть в каком-нибудь районе медики, терапевты. Разошлите местным жителям весточки: "Мы вас очень ждем, скажите, когда вам удобнее было бы прийти вакцинироваться", - цитирует Сергеева РИА Новости.

По мнению главы РАН , очень важна работа с каждым человеком, но делать это надо ненавязчиво. Также необходимо учитывать занятость современного человека. Для удобства вакцинацию стоит сделать круглосуточной, чтобы человек мог прийти на прививку, например, в три часа ночи. В данном случае человек почувствует, что врачи заботятся именно о нем персонально, пояснил ученый.