Глава ВТБ Андрей Костин оценил новые условия льготной ипотеки

Новые условия льготной ипотеки повлияют на средний уровень ставок, но не будут критичными - многие банки сейчас выдают ипотеку со ставками, близкими к 7,5%, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Более существенным фактором роста стоимости ипотеки он называет повышение ключевой ставки Банка России.

Президент Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год - до 1 июля 2022 года - с более жесткими условиями: максимальную ставку поднять на 0,5 процентного пункта, до 7%, а максимальную сумму кредита снизить для всех регионов до единой планки - 3 млн руб. Сейчас лимит составляет 6 млн для большинства регионов и 12 млн для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области.

Льготная ипотека стала одной из причин быстрого роста цен на жилье, который в наиболее "перегретых" регионах еще к концу прошлого года перекрыл выгоду заемщиков от снижения ставок. Средний размер кредита вырос, для комфортного графика платежей заемщикам пришлось увеличивать срок ипотеки, по договорам долевого участия он вырос за девять месяцев на 2,2 года и превысил 20 лет.

"Важно, что новые условия льготной ипотеки позволят купировать резкий рост цен на недвижимость в отдельных регионах, - подчеркнул Костин. - В мегаполисах сейчас нет проблем с темпами ввода жилья, однако стоимость квартир становится все менее доступной для населения. В результате обновления параметров льготной ипотеки крупные девелоперы должны обратить внимание на новые региональные рынки. Это позволит добиться требуемых темпов ввода жилья и поможет снизить общий рост цен за счет появления большого числа новых объектов".

На рынке мегаполисов изменения программы могут переключить интерес заемщиков к сегменту частных домов, полагает Костин.

"Изменение максимальной суммы кредита в рамках программы - очень действенный шаг для поддержки отдельных сегментов граждан, которые действительно нуждаются в ее сохранении", - отметил Костин. На кредиты с суммой до 3 млн рублей, которые соответствуют обновленным критериям программы, приходится больше половины выданной ипотеки по госпрограмме, но Москва и Санкт-Петербург с областями занимают по этому критерию в ВТБ только 11%.