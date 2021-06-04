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04.06.2021 17:40
Рубрика: В мире

Госатомнадзор Беларуси счел политизированными упреки Еврокомиссии

Текст: Александр Емельяненков
Министерство энергетики Республики Беларусь и национальный регулятор в лице Госатомнадзора МЧС РБ заявили о двойных стандартах, которые демонстрируют чиновники Еврокомиссии в связи с пуском в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Поводом для таких комментариев и разъяснений стало выступление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в котором она заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС без учета всех рекомендаций по безопасности, которые содержатся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года​​​. Как декларировала госпожа Симсон, "все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Минэнерго Беларуси ответило на критику АЭС со стороны Евросоюза

Напомним: Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии Евросоюза. Главный вывод: "дефицитов безопасности" на АЭС не выявлено. А с учетом рекомендаций экспертов в рамках европейской партнерской проверки и результатов собственной госэкспертизы был составлен национальный план действий из 23 пунктов со сроками реализации в 2019-2025 годах.

"Ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены. Уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минэнерго.

Сейчас белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует времени и рассчитана до конца 2025 года. "Как и многие другие европейские государства, Беларусь реализует план поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована", - отмечается в сообщении.

По вопросам, которые связаны с лицензированием, дал официальное разъяснение Госатомнадзор МЧС Республики Беларусь. "Процесс лицензирования эксплуатации энергоблока № 1 Белорусской АЭС был выполнен в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, которые базируются на стандартах безопасности МАГАТЭ, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - При этом эксплуатирующая организация продемонстрировала, а регулирующий орган проверил выполнение в полном объеме установленных требований".

В отношении перечня мероприятий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС Госатомнадзор разъяснил, что "они не являются составляющей частью процесса лицензирования, запланированы и реализуются в контексте приверженности постоянному совершенствованию безопасности и с целью увеличения запасов безопасности Белорусской АЭС над установленными требованиями".

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

Европейских соседей из Минска заверили, что мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС последовательно реализуются, ключевые уже выполнены, по другим работа продолжается. И призвали не политизировать этот процесс, намеренно изображая Беларусь недобросовестным участником общеевропейского процесса по укреплению ядерной и радиационной безопасности.

"Такая риторика наглядно демонстрирует применение двойных стандартов и идет вразрез с международными принципами партнерства, - сказано в сообщении Минэнерго Республики Беларусь. - Стресс-тесты АЭС не должны быть предметом политических манипуляций. Это противоречит их основной цели - повышению безопасности и надежности атомных станций в Европе".

А Беларусь, пережившая трагедию Чернобыля, заинтересована в этом как никто другой.

Справка "РГ"

Эксперты Европейской комиссии и ENSREG посетили площадку Белорусской АЭС 9-10 февраля в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В состав группы под руководством генерального директора Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийппана вошли представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Украины, Финляндии. Партнерская проверка включает несколько этапов. Февральский визит - один из них. Предстоит более продолжительный визит экспертов на АЭС в белорусском Островце, его сроки будут зависеть от ситуации c пандемией коронавируса. А по итогам февральского визита эксперты ENSREG в предварительном отчете отметили прогресс в выполнении рекомендаций, связанных с безопасностью Белорусской АЭС.

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