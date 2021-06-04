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04.06.2021 17:15
Рубрика: В мире

Массовые беспорядки в Миннеаполисе переросли в погромы

Текст: Максим Макарычев
В Миннеаполисе снова начались массовые беспорядки. Разъяренные протестующие зажгли костры, грабили магазины и издевались над полицейскими в ночь на пятницу после того, как полицейские застрелили человека - беглеца, который выхватил пистолет, когда правоохранители приблизились к нему. Он не выполнил команды оперативной группы службы маршалов США и вытащил пистолет во время попытки ареста, сообщает телеканал FOX 9 в Миннеаполисе.

"Во время инцидента субъект, который находился в припаркованной машине, не подчинился и достал пистолет, в результате чего члены оперативной группы открыли огонь по субъекту", - говорится в заявлении департамента шерифа округа Хеннепин. Женщина, находившаяся в машине с подозреваемым, получила легкие травмы от разбитого стекла.

Фото: AP Photo/Heidi Levine
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По сообщению Star Tribune, в спецоперации принимали участие несколько сотрудников правоохранительных органов, в том числе из офиса местного шерифа, а также из федерального министерства внутренней безопасности, но не полиция Миннеаполиса. Тем не менее, протестующие выкрикивали оскорбления и лозунги против полицейских Миннеаполиса, сотрудники которой были задействованы для поддержки периметра безопасности в районе инцидента. Толпа пыталась возвести баррикады в центре города. Протесты проходили примерно в пяти километрах от того места, где Джордж Флойд был убит бывшим полицейским Дереком Шовином в мае прошлого года: с тех пор местные магазины все еще заколочены из-за других беспорядков, отмечает местная газета. По словам местного независимого фотожурналиста Ребекки Браннон, некоторые из тех, кто оставался на месте инцидента до поздней ночи, разбили окна в офисах и разграбили как минимум два магазина. При этом вандалы также разрисовали здание рядом с местом стрельбы антиполицейскими граффити с надписями "Убить полицейских" и "Никакого суда для них", - свидетельствуют фотографии из другого аккаунта в Twitter. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать зачинщиков беспорядков, которые пообещали вернуться в ночь на субботу.

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