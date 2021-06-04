Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии

За прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 36 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 33 653 человека.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 115,9 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19. Об этом в пятницу, 4 мая Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства.

Там сказано, что под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 332 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 231 такой пациент находится в ведомственных госпиталях. Четырех заболевших лечат гражданские медики. Еще 97 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у одного инфицированного коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 35 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 57 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 881 человек, 229 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 23 тысячам пациентов, из которых около 7,4 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.