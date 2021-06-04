Минобороны рассекретило уникальные документы об освобождении Латвии

На сайте Министерства обороны России в рамках проекта "Без срока давности" открыт новый мультимедийный раздел "Жить в памяти и сердцах!". Он посвящен сохранению памяти о воинах Красной армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов.

Прибалтийская наступательная операция, начавшаяся 14 сентября 1944 года, стала одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны. В ней были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий, а противостояли им самые боеспособные формирования немецких войск. 24 ноября 1944 года Прибалтийская операция завершилась полным успехом.

Опубликованные на сайте документы свидетельствуют о теплой встрече войск Красной Армии местными жителями на освобожденной земле. Так, в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта говорится о том, что жители Риги встретили войска "с большой радостью, искренней любовью". За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, более 332 тысяч бойцов и командиров получили ордена и медали, 112 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

При освобождении Латвии погибли более 205 тысяч красноармейцев. Они покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны. Значительная часть опубликованных на сайте документов рассказывает о красноармейских воинских захоронениях в Латвии. В Минобороны отмечают, что в последние годы в Латвии стремятся уничтожить прошлое собственной страны. С попустительства или с одобрения латвийских властей происходят акты надругательства над памятниками и монументами, посвященными советским воинам-освободителям. Во многих городах предпринимаются попытки перекроить историю, вычеркнуть из нее красноармейцев.

В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Егабпилс. В феврале прошлого года неизвестные при помощи трактора "демонтировали" здесь советскую пушку ЗиС-3. Позже орудие было обнаружено на дне реки Даугавы, а власти высказались против возвращения пушки на захоронение. В городе Даугавпилс в результате действий местных властей монумент на месте воинского захоронения находится в неудовлетворительном состоянии. А величественный памятник Освободителям Елгавы, пришедший в аварийное состояние, был демонтирован и заменен на малозаметную плиту.

Минобороны РФ напоминает о Соглашении между Правительствами России и Латвии от 18 декабря 2007. В нем стороны обязались не допускать вандализма и других противоправных деяний в отношении воинских захоронений.

В российском военном ведомстве отмечают, что публикация рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды и на противодействие фальсификациям истории.