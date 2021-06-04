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04.06.2021 15:06
Рубрика: Общество

Олег Леонов: "Островки безопасности" для потерявшихся людей должны появиться в метро и на вокзалах

Текст: Анна Полтавцева
Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что проект "Островки безопасности" необходимо внедрить в метрополитене, на автовокзалах и в парках отдыха - это поможет с поиском сотен и даже тысяч людей.
Фото: Пресс-служба "Лиза Алерт" Фото: Пресс-служба "Лиза Алерт"
Фото: Пресс-служба "Лиза Алерт"

"Островок" - это специальная зона с оранжевым знаком, являющейся ориентиром для заблудившихся людей. Благодаря ему дезориентированный человек может обратиться за помощью. Или же обученный сотрудник заметит "потеряшку" и предложит помощь. Первые "Островки безопасности" появились в 2018 году в сети продуктовых магазинов.

Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Спасатель Олег Леонов показал жителям Москвы будни поискового отряда "ЛизаАлерт"

- "Островки безопасности" в магазинах - это хорошо. Мы несколько лет отдали, чтобы они появились. Но это только первый шаг. Для дезориентированных людей метро и вокзалы - это источник повышенной опасности. Человек может сесть и уехать в неизвестном направлении, потом будет трудно его искать. "Поэтому "Островки" обязательно нужны в метро и на вокзалах", - сказал Олег Леонов.

"Островки безопасности" - эффективный способ помогать дезориентированным людям, оказавшимся в городе в трудной ситуации. За два года они помогли вернуть домой более 2 тысяч человек. Свыше 50 тысяч человек, работающих в московских торговых точках, прошли обучение по специальному курсу "Лизы Алерт", благодаря которому они теперь умеют определять дезориентированного человека среди посетителей магазина и оказывать правильную помощь. Администрация магазина сообщает о каждом потерявшемся на горячую линию Центра поиска пропавших людей. Специалист в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда на место.

"Сегодня мы приехали в обычный магазин и сняли социальный ролик, который призван рассказать людям о проекте "Островок безопасности". Мы воспользовались помощью актера, который зашел в магазин в образе дезориентированного человека - и посмотрели, как быстро ему помогут. Мы не только убедились в том, что персонал хорошо обучен и приходит на помощь дезориентированным людям, но и наглядно показали механику работы проекта", - прокомментировал эксперт.

Леонов призвал и другие торговые сети, банки и развлекательные центры присоединиться к проекту "Островок безопасности". По его словам, совместными силами государства, компаний и добровольцев вернуть дезориентированных людей домой получится быстрее и безопасней.

По данным МВД, ежегодно в России пропадает более 180 тысяч человек. Особую группу риска составляют дети и пожилые люди.

Общество Соцсфера Социология

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