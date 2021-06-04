Новости

Актер Сергей Шадрин умер после операции 13:28
От коронавируса умер актер из "Ликвидации" Николай Завгородний 13:23
Донни Йен присоединится к Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 13:05
Актриса из "Домашнего ареста" Тиханова госпитализирована с переломами 12:25
Умерла актриса из "17 мгновений весны" Наталья Зорина 11:40

От COVID умер актер из "12 стульев" Валерий Шептекита

Новости
    04.06.2021, 13:34
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, украинский актер кино, театра и ТВ, народный артист Украины Валерий Шептекита умер 3 июня в Киеве. Некролог опубликован в Facebook "Молодого театра", которому артист посвятил сорок лет.

Как уточнено, Шептекита скончался в больнице, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Артист был госпитализирован в мае, лежал в реанимации.

Шептекита родился 20 декабря 1940 года в Ивано-Франковской области. В 67-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Играл в театрах Ровно, Донецка, Львова и так далее.

На экранах - с 1971-го: "Звездный цвет", Юхрим в "Гуси-лебеди летят", синьор Грассини в "Оводе", Мацюк (главная роль) в "Трех гильзах от английского карабина", "Иванко и царь Поганин", "Борис Годунов" 86-го, друг Валентина Касьянов в мелодраме "Одинокая женщина желает познакомиться", "Поляна сказок", серия "Роксолана", "Леди Бомж", украинская музыкальная версия "12 стульев" 2004-го - с Фоменко, Олейниковым и Гурченко, "Девять жизней Нестора Махно", "Дрянь", "Психопатка".

Новости

Вышел трейлер хоррора "Демоник" - нового фильма режиссера "Района № 9" 11:28
Скарлетт Йоханссон представила новый трейлер "Черной вдовы" от Marvel 03.06.2021
Вышел трейлер фантастического детектива "Воспоминания" с Хью Джекманом 03.06.2021
Умерла звезда латиноамериканских "мыльных опер" Виолета Видаурре 03.06.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/RIAZtheboss
Индийский актер Дж. Рамачандран умер сразу после смерти жены 03.06.2021
Умер заслуженный артист России, актер Абдурашид Махсудов 03.06.2021
Умерла актриса Арлин Голонка 03.06.2021
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умерла перенесшая 14 операций советская актриса Марина Джанашия 01.06.2021
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 31.05.2021
Актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии 29.05.2021
⧣ Украина
Фото: kino-teatr.ru
От коронавируса умер актер Ярослав Гаврилюк 27.05.2021
В Севастополе умер бывший главный режиссер театра ЧФ Александр Губарев 18.05.2021
От COVID умер актер Игорь Крикунов - Васыль из "Цыганки Азы" 12.05.2021