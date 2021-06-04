От COVID умер актер из "12 стульев" Валерий Шептекита

Советский, украинский актер кино, театра и ТВ, народный артист Украины Валерий Шептекита умер 3 июня в Киеве. Некролог опубликован в Facebook "Молодого театра", которому артист посвятил сорок лет.

Как уточнено, Шептекита скончался в больнице, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Артист был госпитализирован в мае, лежал в реанимации.

Шептекита родился 20 декабря 1940 года в Ивано-Франковской области. В 67-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Играл в театрах Ровно, Донецка, Львова и так далее.

На экранах - с 1971-го: "Звездный цвет", Юхрим в "Гуси-лебеди летят", синьор Грассини в "Оводе", Мацюк (главная роль) в "Трех гильзах от английского карабина", "Иванко и царь Поганин", "Борис Годунов" 86-го, друг Валентина Касьянов в мелодраме "Одинокая женщина желает познакомиться", "Поляна сказок", серия "Роксолана", "Леди Бомж", украинская музыкальная версия "12 стульев" 2004-го - с Фоменко, Олейниковым и Гурченко, "Девять жизней Нестора Махно", "Дрянь", "Психопатка".