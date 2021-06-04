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От коронавируса умер актер из "Ликвидации" Николай Завгородний

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    04.06.2021, 13:23
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, украинский актер театра, кино и ТВ Николай Завгородний умер 3 июня в Одессе. Некролог размещен на сайте Одесского театра музыкальной комедии имени Водяного

Как уточнено, последние два месяца артист сражался с коронавирусом.

Завгородний родился 12 февраля 1953 года в селе Великое Белореченского района Краснодарского края. В 1980-м окончил ГИТИС и далее до последнего своего дня служил в Театре имени Водяного. Народный артист Украины.

Сниматься начал в 1990-м: т.н. "перестроечная чернуха" "День любви", "Анекдотиана", "Возвращение "Броненосца", "Дружная семейка", "Провокатор", "Одесса-мама", "Курортная полиция", "Ликвидация".

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