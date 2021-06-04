Песков призвал не реагировать на сообщения о кибероперациях Вашингтона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ, что администрация США якобы собирается проводить кибероперации против хакеров в России.

"Не нужно реагировать на такую информацию", - дал совет "Интерфаксу" пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос на полях Петербургского международного экономического форума.

NBC News со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США якобы использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров в России.