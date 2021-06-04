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04.06.2021 22:26
Рубрика: Власть

Песков призвал не реагировать на сообщения о кибероперациях Вашингтона

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ, что администрация США якобы собирается проводить кибероперации против хакеров в России.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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"Не нужно реагировать на такую информацию", - дал совет "Интерфаксу" пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос на полях Петербургского международного экономического форума.

NBC News со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США якобы использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров в России.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Хакерские атаки

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