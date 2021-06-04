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04.06.2021 13:24
Рубрика: Власть

Песков заявил об отсутствии продвижения по саммиту "нормандской четверки"

Текст: Кира Латухина

Подвижек по саммиту "нормандского формата" нет, но понимание о необходимости встречи есть. Только для этого нужно продвинуться в плане выполнения предыдущих договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на брифинге.

Фото: Reuters
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"Подвижек пока нет", - сказал Песков. "Есть понимание, что встреча должна происходить. Все стороны должны продолжать свою нелегкую работу", - добавил он. "Есть понимание, что должны встречаться министры иностранных дел и должен пройти саммит, но перед этим должна быть проделана "домашняя работа". Есть целый набор предыдущих договоренностей, по ним должно быть понимание и движение", - пояснил пресс-секретарь президента России.

"Работа продолжается, но очень вязко", - оценил Песков. "Неблагоприятным фоном идет весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на подмену на что-то минских договоренностей", - добавил он.

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