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04.06.2021,  
15:32
Текст:  Алексей Моисеев

Польше не удалось создать "натовскую" САУ на шасси Т-72

Долгие годы основными самоходными артиллерийскими установками польской армии являлись 122-мм 2С1 "Гвоздика" и 152-мм vz.77 Dana на колесном шасси. Однако в конце 90-х годов было решено вооружиться артсистемами "натовского" калибра - 155 мм.
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

В качестве возможных партнеров рассматривались фирмы из нескольких стран. В их числе были южноафриканцы с башней Т-6, которая также испытывалась в Индии, и англичане с модернизированным боевым отделением от серийно выпускавшейся самоходки AS-90. В результате до финиша конкурса сумели дойти только последние.

Фото: Witput / youtube.com
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Первые попытки создать боевую машину на шасси выпускавшегося в Польше по советской лицензии танка Т-72М1 вряд ли можно назвать удачными. Получился жутко выглядящий мутант, даже внешне эта экспериментальная конструкция казалась совершенно нежизнеспособной. Поэтому для САУ с названием Krab решили разработать новое шасси с передним расположением двигателя, в котором, тем не менее, широко использовались узлы и агрегаты "семьдесят второго".

Попавшая в войска только в 2012 году стартовая партия из восьми единиц разочаровала военных - производителям так и не удалось избавиться от ранее выявленных многочисленных недостатков.

В результате чиновникам в погонах пришлось отказаться от услуг своих оружейников и снова обратиться за помощью к иностранцам. На этот раз - к Южной Корее.

В настоящее время в польскую армию поступают САУ с изготавливаемыми по английской лицензии башнями и шасси от известных самоходок К-9 Thunder.

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