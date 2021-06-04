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04.06.2021 16:27

ПСБ и «Иннопрактика» подписали соглашение о развитии искусственного интеллекта

ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. Документ подписали руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин и первый заместитель директора негосударственного института развития "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова. Соглашение предусматривает сотрудничество в области разработки технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала.

"ПСБ планирует принимать активное участие в реализации идей и проектов "Иннопрактики", направленных на развитие инновационной экономики. В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии - это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний", - прокомментировал Олег Барыбин.

"Сотрудничество с индустриальными партнерами - необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта. Надеемся, что ПСБ будет формировать междисциплинарные практические задачи, для решения которых мы подберем исследовательские команды", - уточнила Наталья Попова.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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