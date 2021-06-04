ПСБ и "Иннопрактика" провели деловой завтрак в рамках ПМЭФ-2021

Выпуск высокотехнологичной гражданской продукции - один из ведущих драйверов развития промышленности, подчеркнул председатель ПСБ Петр Фрадков на совместном деловом завтраке"Инвестиции в высокие технологии: курс на перспективное развитие", который ПСБ и негосударственный институт развития "Иннопрактика" провели на

Петербургском международном экономическом форуме.

Ключевыми факторами в разработке и внедрения инноваций участники встречи назвали господдержку, сбалансированное финансирование инновационных проектов, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках, поддержка частных высокотехнологичных компаний, реализацию проектов диверсификации и развитие кадрового потенциала.

"Поиск ключевых направлений и наиболее эффективных механизмов развития инновационных производств сегодня являются важнейшей задачей для бизнеса и государства. Её успешное решение позволит развивать технологический и производственный ресурс страны, укреплять ее многотысячные трудовые коллективы", - сказал Петр Фрадков.

"Сегодня у высокотехнологичных компаний и предприятий из сектора ОПК есть запрос на стратегическое развитие, расширение рынков сбыта, оптимизацию и масштабирование своего бизнеса. Все это требует создания профильных программ обучения как для высокотехнологичных компаний, так и для предприятий сектора ОПК, в том числе в рамках работы на гражданских рынках", - считает первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова.

В рамках встречи Наталья рассказала о стартовавшей в этом году программе "МСП: Акселератор инноваций", запущенной Корпорацией МСП совместно с "Иннопрактикой". По словам общественного омбудсмена, акселератор ориентирован на hard и soft поддержку, что сможет оказать содействие участникам программы в эффективном росте и переходе в разряд крупных компаний-единорогов.

"Подобная программа с сильным образовательным треком, на мой взгляд, была бы востребована и предприятиями ОПК в рамках диверсификации", - добавила Наталья Попова.

Материал подготовлен ПАО "Промсвязьбанк"