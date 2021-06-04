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04.06.2021 20:27

ПСБ и Правительство Орловской области подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Орловской области Андрей Клычков подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития Орловской области. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума 2021.

Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционной программы Орловской области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие зарплатных проектов и программ кредитования населения и бизнеса в регионе, в том числе - реализацию федеральных и собственных программ банка по обеспечению граждан доступным жильем.

"ПСБ стремится поддерживать социально-экономическое развитие российских регионов, уделяя особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, а также ипотечному кредитованию населения. Это те драйверы, которые стимулируют экономический рост, формируют благоприятный социальный и деловой климат и в результате - повышают инвестиционную привлекательность и качество жизни в регионе, - отметил председатель ПСБ Петр Фрадков. - ПСБ готов участвовать в инвестиционной программе и реализации важнейших проектов Орловской области, способствуя развитию инфраструктуры региона и росту его промышленного и социального потенциала".

"Сегодня мы подписали с Промсвязьбанком соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает развитие наших отношений как в сфере использования банковских продуктов, так и в сфере работы по концессионным соглашениям, по государственно-частному партнерству, по социальным проектам. Считаю, что это хорошее направление для деятельности в регионе, которое позволит нам использовать современные стандарты и технологии банковских услуг, предоставляемых ПСБ. Также отдельным направлением станет работа с оборонно-промышленным комплексом, который представлен на территории региона", - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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